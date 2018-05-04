Бьюти-практика: время собирать камни

Новый мейкап-стейтмент — новые правила: Jeremy Scott предлагают прилаживать стразины к нижнему веку, Dries Van Noten — «инкрустировать» брюллами область вокруг глаз, Shrimps подначивают присыпать драгоценными пайетками губы, а ребята из Francesco Scognamiglio — уклеить глаза зеркальными блестками до состояния «диско-болл». Больше, больше гламура!

Спартак Варданян, мастер-тренер BrowUp! & Make Up, преподаватель BrowUp! School:

«Спецэффекты со стразами и пайетками — сезонный бьюти-хит и неизбитый способ сделать базовый макияж на порядок интереснее. Для мейка «с инкрустацией» нужны большие запасы самоиронии — и очумелые ручки. Форму пайеток можно выбирать любую, но если захотите наклеить их на веки, не берите слишком крупные — неудобно и могут колоть. Раздобыть такие можно хоть в детских, хоть в канцелярских магазинах (наборы конфетти тоже сгодятся), а фиксировать — клеем для накладных ресниц. Чтобы совсем «вау», можно «слизать» придумку у Jeremy Scott: в дополнение к «алмазам» на нижнем веке налачить ногти флюоресцентным оранжевым цветом и обмакнуть кончики пальцев в серебряный глиттер. Чистый хайп».

Опубликовано в SNC № 107, май 2018.