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В Ставропольском районе прошли весенние соревнования по ловле карася
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В Ставропольском районе прошли весенние соревнования по ловле карася 

Волга Ньюс 32 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
На старт в 8:30 утра вышли 46 участников. Были среди них не только опытные рыбаки, но и увлеченные этим видом отдыха девушки. Попытать счастье с удочкой приезжали целыми семьями — в секторах можно было заметить и умудренных сединами спортсменов, и совсем еще юных рыбачков школьного возраста.
Как только была дана команда, в воду со всех сторон полетели шары прикорма. Как признаются сами участники соревнований, рыба, наверное, сошла с ума. Клев то активизировался, то затихал, но рыбаки ловили стабильно, на протяжении всех четырех с половиной часов турнира.
На крючок участников садился в основном ладошечный карась. Впрочем, одному счастливчику — Сергею Шаньгину удалось поймать приличного карпа. Как позже выяснилось, он потянул на 1,6 кг.
После обеда, по результатам, стало понятно, что от «нуля» сегодня ушли абсолютно все. Самый скромный улов составил 550 граммов. В первой же тройке победителей оказались Юрий Ташлинцев (7 кг 130 гр.), Евгений Тротно (7 кг 615 гр.) и Евгений Ёгин (8 кг 445 гр.).
Им, а также остальным участникам соревнований были вручены дипломы и ценные подарки от партнеров турнира.
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