Тюменские производители еще вернутся. На Ямале продолжается ярмарочный сезон

Тюменские предприятия продолжают весенние продуктовые туры по городам Ямала. Сегодня, 4 мая, открываются двухдневные ярмарки в Новом Уренгое и Губкинском.

Свою продукцию ямальцам традиционно предлагают десять известных предприятий Тюменской области: «Тобольский гормолзавод», «Ишимский мясокомбинат», птицефабрика «Пышминская», птицефабрика «Боровская», «Заводоуковский маслозавод» и другие. В ассортименте — всевозможная мясная продукция: свинина, говядина, кролик, птица, субпродукты, копчёности и полуфабрикаты; а также молочные продукты, сыры, сливочное масло, мёд, продукты пчеловодства, конфеты и чай. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в департаменте агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО.

Открытие ярмарочного сезона тюменцы провели 20 и 21 апреля в городах Надым и Тарко-Сале, где реализовали около 17 тонн продуктов. Весенний цикл ярмарок начался более чем удачно — в Надыме было продано почти 70 процентов всей привезённой продукции, в Тарко-Сале — свыше 80 процентов. 18 и 19 мая тюменцы планируют вернуться в эти города перед уходом на «каникулы».

Осенние ярмарки, богатые, в том числе уже и свежими урожаями овощей, стартуют на Ямале в начале сентября. Всего в городах округа в 2018 году запланировано 15 торговых мероприятий тюменских производителей, но, как показывает практика, их продукция настолько востребована у северян, что без дополнительных ярмарок не обходится — как правило, их проводят в канун новогодних праздников.