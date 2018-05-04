Уронила и не вернулась: белка-«кукушка» оставила детёныша в челябинском зоопарке

В челябинском зоопарке спасли бельчонка, которого потеряла собственная мать. Белка из городского бора сначала принесла детёнышей на территорию детского контактного зоопарка, а затем решила спрятать в другое место, но уронила одного из малышей.

Белка бросила малыша

— Видимо, это была молодая неопытная белка. Она уронила детёныша на землю, тот в результате падения повредил мордочку. Зоологи подняли его, унесли на то место, где были бельчата, но белка-мать так и не вернулась, — рассказала организатор экскурсий челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

Малыша поселят в отделе детского контактного зоопарка с другими белками.

— Несмотря на то, что это контактный зоопарк, они живут в вольере, и посетители их на руки не берут, — добавила Любовь Кадомцева. — Сейчас бельчонок находится под присмотром зоологов, ему сделали корзинку для сна с тёплой меховушкой. Большую часть времени малыш спит. Активничает по два-три часа в день — лазит по зоологам, как по деревьям.

В апреле в челябинском зоопарке появилась на свет ослица. По итогам голосования её назвали Сливкой. В первой четвёрке вариантов были также Чёлка, Халва и Челси. В первые минуты голосования пользователи соцсетей также предложили имя Тефтелька, но спустя несколько минут оно пропало из списка.

В феврале зоопарк представил публике малыша кинкажу. Медовый медвежонок, как называют его зоологи, родился в середине января и до этого времени набирался сил.