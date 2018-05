Модель plus-size Эшли Грэм провела все утро в спортзале: видео

Интернет-пользователи не упускают возможности посмеяться над пышными формами Эшли Грэм. Под фотографиями модели то и дело появляются негативные комментарии, в которых фолловеры обвиняют ее в том, что в жизни она выглядит менее эстетично, чем на обработанных фотографиях. Однако Эшли не обращает внимание на злостные высказывания и продолжает работать над своим телом. Сегодняшнее утро модель plus-size провела в спортзале и опубликовала видео с тренировки в своем Инстаграм.

В кадре Эшли выполняет упражнения на ягодицы — это как раз самое слабое место звезды, которое сплошь покрыто «апельсиновой коркой». К слову, модель нельзя упрекать в нежелании ухаживать за собой. Она не только занимается спортом, но и придерживается правильного питания. Несмотря на свои пышные формы, Эшли сумела стать одной из самых востребованных моделей. В многочисленных интервью она не раз говорила, что занимается спортом не для того, чтобы похудеть.

Я тренируюсь, чтобы оставаться здоровой, чувствовать себя хорошо, избавиться от джетлага, очистить разум и показать, что крупные девочки тоже могут двигаться, как и все остальные, оставаться гибкими, сильными и энергичными. Я тренируюсь не для того, чтобы убрать вес и свои формы. Мне нравится тело, в котором я нахожусь», — написала модель под одним из своих видео в соцсетях.

not sure what this machine is called, but I sure was sweatin

A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on May 3, 2018 at 4:33pm PDT