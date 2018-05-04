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Елена Захарова раскрыла секрет похудения после родов
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Елена Захарова раскрыла секрет похудения после родов 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
42-летняя Елена Захарова не так давно стала мамой: на свет появилась ее маленькая дочка. Довольно скоро актриса вернулась в форму, демонстрируя идеальную фигуру во время выходов в свет. В недавнем интервью звезда расрыла секрет своего похудения после родов:
Я не занимаюсь никаким фитнесом, просто не успеваю есть. Плюс я еще кормл­ю ребенк­а грудным молоком, по­этому, видимо, и похудела. Сегодня, например, я только завтракала, сейчас вечер, вот думаю, где бы что поесть, потому что есть хочется невозможно…
Также звезда рассказала «Собеседнику», как рождение малышки ее изменило: «Раньше я какие-то неудачи принимала ближе к сердцу. А сейчас самое главное — это конечно же дочь! Все меркнет по сравнению с ее улыбкой», — поделилась Елена Захарова.
Отметим, о личной жизни актрисы известно не так много: она предпочитает не распространяться об этом. Согласно информации, просочившейся ранее в СМИ, в 2011 году Елена Захарова родила своему экы-возлюбленному, бизнесмену Сергею Мамонтову, дочь Анну-Марию. Через восемь месяцев малышка скончалась, после этого звезда и ее экс-избранник довольно скоро расстались.
Недавно, став героиней программы «Судьба человека», актриса призналась, что после смерти первого ребенка молилась о том, чтобы снова стать матерью.
Судя по всему, в настоящее время Елена Захарова счастлива с новым избранником. «Мне сделали предложение руки и сердца», — поделилась ранее новостью актриса, уточнив, что пока еще не дала ответа.
Фото: Instagram @lenazaharova57
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