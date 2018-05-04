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Скрывающая ребенка Захарова заговорила об отъезде
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Скрывающая ребенка Захарова заговорила об отъезде 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Елена Захарова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как ей удалось в рекордно короткие сроки вернуть себе великолепную форму, и сообщила об отъезде.
Менее полугода прошло с тех пор, как Елена Захарова родила долгожданного ребенка. Счастливое событие случилось спустя семь лет, как от острой инфекции умерла ее восьмимесячная дочь. Тогда Захарова до самых родов посещала светские мероприятия, сияя от счастья, а когда родила, устроила красивую фотосессию.
После перенесенного горя, со вторым ребенком, Елена ведет себя диаметрально иначе. Популярная актриса тщательно скрывала беременность, а родив, не то, что не показала представителям СМИ и прочей заинтересованной общественности малышку, но даже имени ее не назвала.
Захарова периодически выходит в свет, демонстрируя великолепную фигуру. При этом артистка утверждает, что не сидит на диетах и не занимается спортом. «Просто не успеваю есть. Плюс я еще кормл­ю ребенк­а грудным молоком, по­этому, видимо, и похудела. Сегодня, например, я только завтракала, сейчас вечер, вот думаю, где бы что поесть, потому что есть хочется невозможно», — призналась Захарова.
Артистка рассказала о дочке: «Она чувствует себя хорошо, скучает, наверное, когда я ухожу на какие-то светские мероприятия. Раньше я какие-то неудачи принимала ближе к сердцу. А сейчас самое главное — это конечно же дочь! Все меркнет по сравнению с ее улыбкой», — заявила актриса.
Зашла речь и о работе. По словам Захаровой, сейчас она занята в одном интересном проекте. «Мы готовим его совместно с хором Сретенского монастыря. Они поют, а я читаю стихи. Это очень интересно. В новых кинопроектах я пока не снималась, потому что была с малышкой, жду каких-то интересных предложений на лето. В мае буду гастролировать, а потом, может, поеду в Крым», — цитирует Елену Захарову "Собеседник".
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