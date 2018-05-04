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Как победить скуку в браке
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Как победить скуку в браке 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
До очередной годовщины еще далеко и иногда вы видите другу друга от силы пару часов в день, а то и вовсе не видитесь из-за постоянных командировок. На выходных надо сделать генеральную уборку и отвезти детей на пять разных кружков, сил к вечеру не остается и просмотр фильма опять отложился. А по дороге домой с работы попадаются парочки, которые не замечают никого вокруг и кажется, что вокруг них летают амурчики и воздух накален от страсти. Эх, когда-то у вас было так же. Что же делать?
Виртуальный секс
Если ваша работа подразумевает постоянные командировки, то скажите спасибо создателю Интернета, скайпа и прочих вайберов. Выделите хотя бы 15 минут и устройте виртуальное свидание с любимым. Только убедитесь, что вам не помешают дети, для верности закройтесь в ванной комнате и дайте волю фантазии, не стесняйтесь в выражении своих эмоций. Вспомните, какой накал был в самом начале ваших отношений. Увидите, что встреча после этой командировки будет самой долгожданной.
Спонтанное свидание
Дети в школе, вы на работе, вечером скучная рутина и сон без задних ног, какая там романтика… А что если нарушить все правила? Отвезти детей в школу, позвонить на работу, сказаться больными и отправиться в кино, а потом в кафе? Или провести весь день в постели. Только чур никаких уборок, магазинов и разговор о ремонте. Раз в пару-тройку месяцев можно себе такое позволить без зазрения совести.
Смена ролей
Поменяйтесь обязанностями. Если супруг отвечает за оплату счетов, то самое время и вам разобраться в этом. Если вы сидите дома с детьми, а партнер работает, то измените и это, хотя бы на выходные. Первое время будет хаос, но он даст вам возможность лучше понять друг друга, провести больше времени вместе, потому что в начале будет много вопросов. Можно даже просто изменить ваши привычные вечера. Поставьте все с ног на голову, разорвите шаблоны. Кто сказал, что ребёнка надо купать ровно в 9, и укладывать дома в кроватке? Он прекрасно может заснуть в коляске, пока вы наслаждайтесь чашкой глинтвейна в парке или кафе. Кто сказал, что единственные пару часов вместе надо тратить на готовку ужина и уборку? Почему бы не заказать пиццу и провести вечер за настольными играми?
Совместное хобби
Наверняка вы давно хотите начать ходить на танцы или заняться скалолазанием. Само занятие, в сущности, не так важно. Важно, что это будет что-то новое для вас и вы станете делать это вместе. Даже если это вышивание или вязание! И не надо смеяться, мужчины могут вас приятно удивить, впрочем, как и женщины, которые могут вдруг решить получить права на вождение мотоциклом или взять уроки самообороны.
Домашний питомец
Если ваша семейная жизнь устоялась и вам кажется, что становится скучно, можно завести щенка или котёнка. При условии, что вы оба любите животных и готовы тратить на них силы и время.
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