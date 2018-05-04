Необычное применение мойки высокого давления Karcher в качестве опрыскивателя для сада

В этом году столкнулись с проблемой выбора опрыскивателя для весенней обработки садовых растений от вредителей. Изучив весь рынок и рассмотрев много разных моделей опрыскивателей, мы поняли, что ни одна модель не подходит для наших потребностей, а именно:

большой площади обработки;высоких старых деревьев;а также не соответствуют цена и качество предлагаемого товара.

Сроки поджимали, старые опрыскиватели реанимировать было уже поздно, и тут мужу пришла идея попробовать в качестве опрыскивателя свою автомойку Karcher, купленную 7 лет назад в магазине ОБИ на «Белой даче».

Всё для опрыскивания

Для этого нам понадобилась:мойка высокого давления Karcher;канистра 20 л;2 пакетика препарата «Децис Профи» — инсектицида компании «Байер Кроп Сайенс», который отлично подходит для уничтожения абсолютно всех видов насекомых.

Для обработки подходят практически все виды автомоек Karcher, главное, чтобы была функция забора воды из любой ёмкости. Если её нет, канистру можно поставить на 1 м выше уровня земли, чтобы обеспечить подачу воды из ёмкости самотёком на вход в мойку.

Опрыскивание

Очень понравилось обработка такой мойкой — за счёт мелкого распыления образуется туман. Он позволяет эффективнее обрабатывать растения даже в труднодоступных местах — как декоративные деревья и кустарники, высота которых достигает 6 м (с чем она прекрасно справилась, добивая до самого верха лиственниц и ели)…

Обработка лиственницы

… так и плодовые. Надеемся, растения это оценят, а их декоративность не будет падать из-за наличия вредителей, и они будут всё лето радовать своей красотой, а плодовые деревья — своими урожаями.

Обработка сосны горной

Обработка лиственницы

Советую попробовать всем, у кого на участке есть высокие деревья, требующие ежегодной обработки, и большие объемы опрыскиваемых растений. С нашим садом (20 соток) мойка справилась за 20 минут, на моём многолетнем опыте такое впервые.

Надеемся, что такого безобразия от хермеса на лиственнице больше не будет.

Пруд после дождя от хермеса с лиственницы