Девушки массово оголили интимные части тела и украсили их блестками

У любительниц вечеринок появился новый тренд: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Об этом сообщает The Sun.

Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля 2018 в Калифорнии, США. Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.

В Instagram-аккаунте, посвященном боди-арту с использованием глиттера, опубликовали множество фотографий самых ярких «голых» костюмов фестиваля.

В апреле британский цветочный магазин предложил девушкам использовать лепестки растений в качестве бюстгальтера. По словам основательницы компании Ханны Вебб, изначально магазин был открыт для тех, кто хотел украсить цветами свое лицо. Однако одна из клиенток решила попробовать наклеить лепестки на грудь. Снимок был опубликован в Instagram. «Этот лук взорвал социальные сети, и его стали копировать по всему миру», — рассказала Вебб.