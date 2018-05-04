Ещё
Девушки массово оголили интимные части тела и украсили их блестками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки массово оголили интимные части тела и украсили их блестками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
У любительниц вечеринок появился новый тренд: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Об этом сообщает The Sun.
Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля 2018 в Калифорнии, США. Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.
В Instagram-аккаунте, посвященном боди-арту с использованием глиттера, опубликовали множество фотографий самых ярких «голых» костюмов фестиваля.
В апреле британский цветочный магазин предложил девушкам использовать лепестки растений в качестве бюстгальтера. По словам основательницы компании Ханны Вебб, изначально магазин был открыт для тех, кто хотел украсить цветами свое лицо. Однако одна из клиенток решила попробовать наклеить лепестки на грудь. Снимок был опубликован в Instagram. «Этот лук взорвал социальные сети, и его стали копировать по всему миру», — рассказала Вебб.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 4011
Женщина сделала себе соски в форме сердца2
Простой тест покажет, насколько вы умны
Муж Бородиной «знал», что у нее есть вторая семья
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение