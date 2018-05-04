Ювелирные украшения с природными камнями для каждого туристического направления

Лето вступает в свои права, совсем скоро асфальт в городе плавится, а от духоты спасает только мохито со льдом. Самое время подписать заявление об отпуске, достать любимый чемодан, и выбрать направление мечты. А чтобы стать самой неотразимой в романтичном путешествии, не забудьте любимые украшения! Лаконичные ювелирные изделия и бриллианты пусть подождут до осени, ну а лето — самое время для сочных ярких камней. С помощью природных минералов вы сможете расставить яркие акценты, подчеркнуть прелесть отдыха, и сделать лето еще красивее!

Яркий Нью-Йорк и амазонит

Амазонит

В жаркие летние дни горячий воздух струится вдоль небоскребов, и мегаполис превращается в раскаленные джунгли. В это время на улицах вам не помешают толпы людей, километровые очереди в музей Метрополитен сократятся, и тонны теплой одежды не будут сковывать романтические прогулки.

Днем можно устроить пикник в Центральном парке и прокатиться с ветерком на паромчике к Эллис Айленду, а ночью — часами гулять по 5 Авеню. Обязательно включите в программу прогулку по Хай-Лайн парку. Это уникальный ландшафтный проект на месте железнодорожных путей, очень необычный и современный. Такое можно увидеть только в Нью-Йорке! Ну а чтобы подчеркнуть яркость и контрастность города, который никогда не спит, наденьте матовое кольцо с амазонитом, дополнив его бирюзовым платьем в тон.

Нью-Йорк, фото из Инстаграма

Нежный Лондон и розовый кварц

Розовый кварц

Летние сады столицы Англии наполняются ароматами тысячи роз, превращая их в идеальное место для романтических прогулок. Желтые, красные, и розовые цветы — лучший фон для нежного летнего образа. Наденьте легкий шифоновый сарафан цвета пыльной розы и дополните его женственной подвеской с розовым кварцем. И можно выбирать парк для свидания: Ридженс, Сент-Джеймс, Гайд парк — все это чудесные тенистые сады, жемчужины классического ландшафтного дизайна Англии. А может быть, вы выберете ночную набережную Темзы с её сотнями фонариков, уютными открытыми кафешками, и сверкающим Тауэрским мостом?

Фотография: Legion-Media Тауэрский мост

Волнующий морской круиз и синий сапфир

Синий сапфир

По статистике, 95% туристов, отправляющихся в круиз, обязательно вернутся еще раз! Это неудивительно, ведь этот вид отдыха — самый необычный и волнующий! Белоснежный лайнер и синий океан подарят миллион эмоций и не забудутся никогда! Вы будете наслаждаться развлекательной программой и отдыхом у бассейна на борту, а каждое утро просыпаться в новой стране. И это так удобно, ведь переезды на корабле совсем не чувствуются. Вы просто не почувствуете передвижение корабля, отдыхая в удобной каюте! Морской болезни также не стоит бояться, ведь современные лайнеры оснащены мощными стабилизаторами, фиксирующими корабль даже в сильный шторм. Princess Cruises, Costa, Royal Caribbean: компании соревнуются в роскоши и комфорте. Надо только выбрать маршрут. Будет ли это Средиземноморье, Карибы, или экзотическая Латинская Америка? А может быть, Вы рискнете проплыть от крошечного Манауса в глубине Амазонки до Атлантики? Или совершить кругосветное путешествие? Выбирая маршрут, не забудьте продумать образ. Многие фирмы выпускают специальные «круизные» коллекции. Тельняшки, белые брюки, сочетание красного, белого, и синего сделают вас королевой лайнера! И конечно же, украсьте образ ярким кольцом с синим сапфиром, напоминающим сердце океана.

Фотография: Legion-Media.ru Корабль Royal Caribbean

Бирюзовые экзотические острова и ларимар

Ларимар

Лето на Мальдивах и Сейшелах — сезон дождей, и это можно выгодно использовать. Тропические ливни длятся всего пару минут и не испортят отдых, зато цены на отели снижаются значительно! А значит, вожделенные пляжи Ла-Дига и Праслина станут ближе, и скоро вы сможете гулять по роскошному ботаническому саду Майская долина, являющемуся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . Отдыхая на островах, дополните легкий белый сарафан подвеской с ларимаром. Этот камень, который добывают только в Доминиканской республике, невероятно похож на дно бирюзового тропического моря с солнечными бликами!

Пляж острова Ла-Диг Ягодная Москва и красный рубин

Красный рубин

А может быть, вы предпочли перенести отпуск на осень, когда температура в Москве опустится ниже 10 градусов и город застелет стена дождя? Это отличное решение! Лето можно великолепно провести в городе, тем более, что дорога на работу наверняка значительно сократится. Но не сидите над бумагами, обязательно составьте список дел, которые можно сделать только с июня по август: насладиться киносеансом под открытым небом в Парке Горького, съездить на праздник огурца в Суздаль, кататься на роликах и велосипеде по ночному городу — список ограничивается только вашей фантазией! Не забудьте про сочную дачную малину! Чтобы усилить ягодные ассоциации, используйте помаду насыщенного розового цвета, и дополните образ кольцом с рубинами, напоминающими сладкий мусс. И закажите в кафе малиновый сорбет! Это лето должно стать самым вкусным!

Фотография: Legion-Media Красная площадь