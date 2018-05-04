«Арестуйте меня немедленно»: сексуальная полицейская покорила интернет

Адриенна Колешар (Adrienne Koleszar) служит старшим офицером полиции в Германии. В интернете она прославилась благодаря природной красоте и спортивной фигуре, которую она создала с помощью упорных тренировок. Сейчас у девушки 511 тысяч подписчиков в Instagram и куча поклонников, которые закидывают фитоняшу комплиментами и откровенными предложениями.

При росте 173 сантиметра Адриенна весит 64,4 килограмма, большинство из которых — мышечная масса. Полицейская рассказывает, что посещает спортзал после каждой рабочей смены пять раз в неделю, уделяя особое внимание ягодицам и кубикам пресса. Результаты усердной работы над собой девушка демонстрирует с помощью откровенных фотографий.

Число фанатов 31-летней немки растёт пропорционально количеству публикаций на её страничке. На работе Адриенна занимается разбором ДТП, драк и домашнего насилия. Поэтому фанаты часто пишут в комментариях, что готовы превысить скорость прямо перед камерой, но только если их поймает и накажет лично сексуальная Адриенна. Самые настойчивые поклонники умоляют арестовать их немедленно.

Немецкая фитоняша говорит, что своей спортивной фигурой она на 30% обязана фитнесу, а на 70% — здоровому питанию. Одно из любимых блюд Адриенны — белковая каша, состоящая из овсяных хлопьев и яичных белков.

К слову, в 2015 году девушка приняла участие в чемпионате по бодибилдингу Bodybuilding-WM в категории «Бикини».

Сотрудница полиции уверяет, что её руководство не против того публикации фотографий в соцсетях, лишь бы снимки соответствовали рамкам приличия. Однако девушка и сама не хочет сниматься обнажённой, говорит, что это не её путь, а аккаунт она ведёт только для того, чтобы мотивировать и вдохновлять других женщин заниматься спортом и быть красивыми и здоровыми.

Проследить прогресс фитнес-красавицы можно сравнив старые фотографии со свежими. Вот здесь, справа Адриенна — в марте 2014 года, а слева — она же в декабре 2015 года. Результат налицо.

На страничке спортсменки-полицейской можно найти не только сексуальные фотографии, но также видео её эффективных тренировок и советы по правильному питанию и образу жизни.

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