Зловещий хохот ремонта: к чему нужно, но невозможно подготовиться

О ремонте в квартире многие мечтают, но часто боятся приступать… Правильно, бойтесь, считает шеф-редактор портала " РИА Недвижимость" Марина Заблудовская, которая собрала воедино все «вопли», в том числе и свои личные, и постаралась не напугать, но предупредить всех, кто хочет сделать бюджетный ремонт.

Другое «измерение»

Ремонт — это не «стиль архитектура, красота», это «длина, ширина, высота»! Да, именно эти параметры вас будут спрашивать все мастера, продавцы в магазинах и даже грузчики. Поэтому готовьтесь заиметь карманную рулетку и мерить буквально все — высоту подоконников, ширину дверных проемов, расстояние от двери до угла, выемки, длину периметра комнат и так далее. Еще неплохо посчитать количество внутренних и наружных углов в квартире (это нужно при покупке плинтусов, чтобы понять, сколько будет резов, стыковок, заглушек и переходников).

Дорогая, будь мужиком!

"Я не обязана ничего уметь ремонтировать, это дело мастеров" — если какая-нибудь мамзель затеяла ремонт и думает вот таким вот образом, то… (демонический смех). Поверьте, дамы, вы будете к концу ремонта понимать разницу между видами буров для перфоратора, будете знать, как соединять провода и как наносить бетоноконтакт. Иначе вам просто не выжить в этой мясорубке. Первый же вопрос мастера — «Хозяйка, вам подводку к унитазу гибкую или жесткую делать?» — поставит вас в тупик. Кстати, замужним дамам тоже не нужно расслабляться, так как опыт показывает, что муж часто добывает деньги, в то время как разруливать все вопросы по работам приходится жене. Да и «что он понимает в занавесках, в конце концов»?

Исключение составляют люди, которые могут выложить дополнительные пару миллионов за ремонт под ключ, ну что же, вам жестоко завидуют сейчас.

Капитуляция дизайна

Половина из вас не осуществит свои дизайнерские замыслы. Если вы в начале ремонта хотите «вот тут декоративную штукатурку с 3D-эффектом», а «вон там панели настенные пробковые », то будьте готовы, что вот тут у вас будут «ой, давайте уже обои», а вот там «ну ее эту пробку, пластик сойдет… а еще лучше обои». Увы, в процессе может выясниться, что либо вы месяц ждете краску из заветной коллекции и сидите на чемоданах, либо клеите обои и успокаиваетесь. Кто-то просто так устанет и вымотается на этапе черновой отделки, что ему уже будет не до дизайнерского идеала. А кто-то просто поймет, что на осуществление своего замысла нужно еще больше денег и времени, и плюнет.

Надо много денег и еще больше

Нет, вы не уложитесь в «соточку». Если бюджет на ремонт у вас лимитирован, просто смиритесь, что вы в него не уложитесь. Стоимость ремонта невозможно предсказать, особенно если речь идет о ремонте «вторички». Сейчас вы думаете: «Да я только обои сдеру и стены покрашу», а после демонтажа обоев выясняется, что для покраски нужно заново штукатурить и шпатлевать старые кривые стены, выравнивать их по профилям. Затем обнаружится, что где-то отваливается плитка, где-то рассыпается и отсыревает стена, в общем, готовьтесь к дополнительным вливаниям

Отпустите дядю Петю

Да, вы переругаетесь с родней. Опыт большинства «ремонтирующихся» показывает, что если доверить «дяде Пете» монтаж электропроводки, то либо вы разругаетесь с дядей Петей в процессе, либо ужаснетесь тому, что он сделал, и потом втихаря пригласите мастера все переделать.

Если даже у вас самая дружная семья, и вы сообща вступили в бой с ремонтом, то в один прекрасный момент кто-то из вас сорвется: из-за усталости или из-за вкусовых разногласий в вопросе подбора обоев, но вы разругаетесь. Совет тут такой: работайте с наемными рабочими и контролируйте лично процесс ремонта, а не доверяйте кому-то еще.

Mortal Kombat мастеров

Мастер мастеру — волк тамбовский. Если вы делаете ремонт этапами и приглашаете разных мастеров, учтите, у всех ремонтников есть традиция — обругать все, что сделали до них. И виноваты в том что «фу, кто тут вам так стены ровнял?» будете именно вы. Так что, да, с каждым новым мастером вы будете становиться еще большим идиотом. Рекомендация одна — с первой же минуты поставьте себя хозяином, который ни секунды не сомневается, что у него все так, как надо!

Синдром хомяка

Нет, вы не угадаете с количеством материалов! Либо будет ну очень много, либо не хватит «буквально мешка». В данном случае порекомендую заказывать с запасом, это удобнее и оперативнее, чем ездить и докупать (а декоративных материалов вообще может не оказаться больше в наличии, если коллекция закончилась в магазине, например). А целый мешок штукатурки можно сдать в магазин обратно, как и упаковку плитки или ламината. А если рядом ремонтируются соседи (если речь о новостройке), то можно предложить им.

Салки со шпателем

О да, вы будете скакать по строительным магазинам за каждой мелочью, так как ни один мастер никогда не сможет сразу дать полный список нужных деталей. Это просто невозможно технически. Поэтому вы обязательно услышите: «Эх, а тут придется переходник покупать…». Так что готовьтесь либо ездить, либо оплачивать мастеру закупку материалов.

Уборка по-крупному

Мусор — это самое интересное. Даже при небольшом ремонте у вас его будет ну очень много. Частично что-то можно по-пиратски вынести на помойку (хотя это и запрещено), но для остального более крупного и тяжелого мусора придется либо заказывать машину с грузчиками, либо ловить за хвост своих дворников, которые отнюдь не за три копейки отнесут мешки… куда-то. Кстати, проверьте, отнесли ли реально или свалили где-то у подъезда.

Мебельная симфония на нервах

Тем, кто уже дошел до стадии заказа мебели, большой привет! Тут тоже вас ждет много сюрпризов. Вот вам из моих на выбор: привезли комплект мебели, вовремя, как по нотам, но… по первому варианту 3D-проекта (а их было два), ну просто продавец не тот вариант на склад отправил. Как результат — еще неделя (и это мне повезло) ожидания обмена. Второй вариант: привезли комплект мебели, все хорошо, но там, бац, одна деталь другого цвета (у меня это был нижний цоколь кухни, так что я не стала менять). С межкомнатными дверями тоже могут быть подставы. Так, у моей знакомой при демонтаже старой двери выяснилось, что часть дверного проема — это какой-то сыпучий материал, на котором новая дверь (а она тяжелее) не удержится. Пришлось докупать материалы и доделывать еще и проем, а это и время и дополнительные траты. Поэтому не спешите расслабляться на этой стадии.