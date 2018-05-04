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Ирина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь Лею
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Ирина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь Лею 

Лиза 44 минуты назад
Фото: Лиза
@irinashaykИрина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь ЛеюИрина Шейк (32) и Брэдли Купер (43) — любимые персонажи голливудских папарацци. Последние то и дело караулят пару на улицах Лос-Анджелеса. А тем временем счастливые родители ведут самый обычный образ жизни: гуляют с дочерью, ходят в супермаркет за продуктами, выбираются на вечеринки к друзьям. На днях в сеть попали кадры с очередного семейного променада: Брэдли по обыкновению несет Лею в слинге, а Ирина заботливо поправляет девочке панамку. Поклонники с удовольствием рассматривают лицо малышки на сделанных снимках. Большинство пришли к выводу, что Лея похожа на папу — блондинка с голубыми глазами. Впрочем, не исключено, что по мере взросления цвет волос и глаз девочки изменятся.
Публикация от Звездные новости (@celebro_news) 3 Май 2018 в 5:38 PDT  Пользователи также оценили будничный look модели. Известно, что Шейк в повседневной жизни одевается лаконично: спортивные лосины, толстовки, длинные сарафаны. Совсем недавно фолловеры раскритиковали выход Ирины с дочерью — она была замечена на улицах Лос-Анджелеса в джинсовом комбинезоне. Но супермодель не обращает внимания на критику. В интервью Шейк не раз подчеркивала, что женщину, в первую очередь, украшает уверенность в себе. Читай также: Ирина Шейк уверяет, что ест гамбургеры.
Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 2 Май 2018 в 11:57 PDT  Публикация от Irina Shayk News? (@irinashayknews_) 4 Мар 2018 в 2:52 PST
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