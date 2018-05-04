В пригороде Тюмени набирают популярность заборы из профнастила

Ограждение участка — мера необходимая. Приезжая в загородный дом, хочешь оставить за его пределами суету мегаполиса и побыть наедине с природой. Забор не только выполняет защитные функции, но и является элементом художественного оформления ландшафта. Какие изгороди для дачи помогут отстраниться от посторонних взглядов и непрошеных гостей, а заодно украсят участок? Архитекторы и строители предлагают разные декоративные решения. Компания «Профпанель» делает ставку на беспроигрышный вариант ограждения — забор из профнастила. Профнастил считают износостойким и практичным. Профессионалы в сфере строительства давно используют этот материал в своих проектах. Значительную популярность он приобрел за счет легкости, простоты монтажа, удобной транспортировки, эффектного дизайна и основного преимущества — ценовой категории. Изготовленный на специальных станах в производственных цехах методом холодного проката, гофрированный профнастил незаменим, если необходимо в сжатые сроки и по доступной стоимости возвести дачный забор. Стоимость профнастила значительно ниже, чем у того же дерева, а по эксплуатационным качествам материал превосходит древесину.

Забор из профнастила не нуждается в покраске, ремонте и не склонен к гниению, он устойчив к коррозии благодаря защитному слою цинка и полимеров. Металл не окисляется, не боится воздействия химических реагентов, влаги и не горит. Профнастил выдерживает значительную механическую нагрузку, влияние шквальных ветров, метелей и долгие годы сохраняет первозданный внешний вид. — Мы следим за качеством предоставляемых материалов, — комментируют в компании. — Наши заборы и крыши служат людям уже многие годы. ЗА всю историю работы — ни одного обращения по гарантии. Нас рекомендуют друзьям и соседям, а это большой плюс к имиджу компании. Просто так хвалить не будут! Мы благодарны нашим заказчикам за положительные отзывы, доверие и рекомендации.

Подключив фантазию, можно создать оригинальный забор из профнастила. Если правильно его декорировать и использовать современные идеи, то дизайнерское решение сможет удивить соседей и прохожих. Прочные и надежные заборы из профнастила от компании «Профпанель» могут иметь различную окраску, имитировать традиционные материалы — тот же кирпич или дерево. Установить забор не составит труда за пару дней. Грамотный монтаж ограждения помогут выполнить специалисты компании «Профпанель». Кто планирует строить забор своими силами, мы готовы предоставить качественные материалы для забора: профнастил, прожилины, столбы и другие сопутствующие изделия. Узнать подробности и сделать заказ можно по телефону: (3452) 60-55-05 либо в офисе компании по адресу Велижанский тракт, 5-й км, строение 3. Компания «Профпанель» на протяжение 7 лет ведет активное строительство, в том числе и заборов из профнастила, по максимально выгодным для Тюмени ценам. «Профпанель» поставляет продукцию в ХМАО и ЯНАО. Торгово-производственная компания плотно сотрудничает с крупными российскими и тюменскими поставщиками кровельных и фасадных материалов. Среди заказчиков предприятия — как частные лица, которые самостоятельно осуществляют возведение индивидуальных домов, так и известные строительные компании.

Кровельная компания «Профпанель»Тюмень, Велижанский тракт, 5-й км, стр. 3;Тюмень, п. Боровский, ул. Новая Озерная, 56б; (открытие — в мае-июне 2018 года); тел. : (3452) 60-55-05;ежедневно с 9.00 до 20.00;Profpaneli.ru;ВКонтакте.