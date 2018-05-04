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Бородину сравнили с Ким Кардашян
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Бородину сравнили с Ким Кардашян 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Ксения Бородина, как все приличные знаменитости, начало мая проводит под жарким солнцем. Ведущая отправилась с дочерьми в Дубаи и увлеченно постит снимки с отдыха. Правда, некоторые фотографии звезды выглядят не слишком идеально.
На днях Бородина опубликовала снимок дял которого позировала в кокетливых шляпке и шортах. «Почему на отдыхе время летит так быстро?! Хочу ещё много много много дней, только мужа не хватает, а так все как надо», — написала ведущая.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
2 Май 2018 в 5:56 PDT  Однако большинство подписчиков снимок вовсе не вдохновил: «Прямо как Кардашян», «Ксюня, ты что-то сильно ляхи себе накачала», «Неудачное фото, ножки слишком большими кажутся».
Кстати, сама Бородина в одном из недавних интервью заявила, что вполне довольна своей внешностью и совершенно не комплексует по поводу возраста. «Спокойно отношусь к цифрам. Мне нравится моя внешность. Считаю, в 22 выглядела хуже, нервничала из-за мелочей, разочаровывалась в людях. А сегодня с радостью принимаю тело, лицо и, прежде всего, мозги. В 35 ты уже мудрая, реже оступаешься и проще ко всему относишься. Жизнь становится спокойнее».
Но в то же время ведущая предпочитает не слишком часто публиковать совместные снимки с мужем. «Я человек несуеверный, но заметила такое правило: как только выставишь в Инстаграме совместное фото с мужем, тут же ссоримся. Не знаю, в чем дело — в зависти ли, в сглазе… Поэтому стараюсь как можно реже делиться личным».
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Женский форум
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