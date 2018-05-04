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Когда она появилась на подиуме, все внимание зрителей было приковано только к ней
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Когда она появилась на подиуме, все внимание зрителей было приковано только к ней 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Карен никогда даже не думала о том, чтобы стать моделью. Она работала медсестрой, и ей очень нравилась ее жизнь. Но 5 лет назад все кардинально изменилось… Сперва Карен показалось, что она заболела обычным гриппом, но когда через три дня после резкого ухудшения состояния ее госпитализировали, девушка узнала, что у нее тяжелая форма бактериального менингита.
Болезнь прогрессировала, и Карен впала в 15-дневную кому. Из-за некроза тканей доктора ампутировали ей все 4 конечности. Помимо этого, девушка лишилась носа и верхней губы.
Карен говорит, что ей тогда просто не хотелось жить. И это не удивительно…
Раны больной заживали больше года. Лишь после этого ей смогли установить протезы. Карен называет себя манекеном, ведь сейчас ее тело на 40% состоит из пластика…
Реабилитация проходила долго и трудно, ведь Карен пришлось заново учиться самым элементарным вещам.
О девушке стало известно известной модельерше Кэрри Хаммер, которая очень часто сотрудничает с необычными моделями, в том числе с инвалидами. Кэрри считает, что красота не должна чем-то ограничиваться, поэтому она решила подарить Карен минуту славы.
Выход девушки сопровождался бурными овациями! Зрителей восхитила стойкость ее духа и сила характера. Девушка же призналась, что этот выход вернул ей утраченную веру в себя.
Карен можно лишь восхититься и пожелать ей всего самого наилучшего! Если вас восхитила эта девушка, расскажите о статье друзьям!
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Женский форум
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