Восемь шагов к прощению

На обиженных воду возят, и с этой народной мудростью согласно большинство психологов. Нужно ли прощать? Как это сделать, если это кажется невозможным? Кандидат психологических наук Марианна Абравитова предлагает восемь шагов к прощению.

Шаг первый

Нужно понять, что обидеть вас не может никто, пока вы сами не решите обидеться. К тому же есть люди, которые специально дестабилизируют других, манипулируют ими, они даже получили название «абьюзеры». Если человек не абьюзер и совершил негативный поступок, то в каком-то смысле он имеет на это право, так же, как и вы имеете право принимать его поступок или нет. А если вам нравится, что вас регулярно дестабилизируют, то это повод задуматься о том, что с вами что-то не так, и обратиться к психологу.

Шаг второй

Если вам не нравятся поступки, слова, действия каких-то людей, говорите им об этом сразу. Человек либо изменит свою линию поведения по отношению к вам, либо нет — а это значит, что с ним нужно расставаться, а не обижаться до конца своих дней.

Шаг третий

Если возникла обида, нужно разбираться не с тем, кто вам ее нанес, а с самим собой. Обида — это негативная эмоция, которую нельзя прятать глубоко в подсознание, притворяясь веселым. Если что-то или кто-то заставил вас почувствовать негатив, необходимо задаться вопросом: почему вас это так расстроило? Очень часто за понятием «обида» стоят страхи, неразрешенные детские травмы, с которыми нужно работать.

Шаг четвертый

Прекратите жалеть себя. Обида и жалость к себе всегда идут рука об руку. Часто мы сами виноваты в том, что происходит, ведь это нам не нравится, как с нами поступают, а вторую сторону все устраивает. Для того чтобы таких проблем не возникало, нужно давать другим возможность делать то, что они хотят, и самим делать то, что хочется.

Шаг пятый

Осознайте, что вам в этой жизни никто ничего не должен. Да, нам всем порой кажется, что мы старались, столько всего сделали, а к нам повернулись «пятой точкой». Отвечайте честно: вы старались по собственной инициативе или с целью последующей манипуляции? Если вас никто к стараниям не принуждал, то какие могут быть претензии? Если вы стараетесь, а результата нет, значит, можно уже больше и не стараться… И заодно не предъявлять претензий.

Шаг шестой

Задайтесь вопросом, а сможете ли вы принять данный поступок (измену, предательство и пр.) и навсегда забыть о нем? Отвечайте честно, потому что мнимое прощение способно привести человека к проблемам со здоровьем. Сложно жить, когда ваша душа наполнена негативом. Поэтому если не можете простить, отпустите.

Шаг седьмой

Еще один вопрос, который необходимо задать себе: могу ли я принять ситуацию, если получу какую-то компенсацию от виновной стороны? Если да, тогда потребуйте ее. Компенсация — это один из наиболее эффективных способов сгладить конфликт. Причем компенсация не обязательно должна быть материальной, иногда достаточно простых извинений.

Шаг восьмой

Эти вопросы задаются спустя некоторое время после нанесенной обиды. Простил ли я обидчика? Забыл ли я о нанесеннойобиде? Испытываю ли я душевный комфорт в общении с этим человеком? Если на все три вопроса вы ответили честно «да», значит, у вас все хорошо и вы действительно простили.