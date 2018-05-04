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Хилькевич начала быстро набирать вес
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Хилькевич начала быстро набирать вес 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В начале прошлого месяца звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич призналась своим поклонникам в «Инстаграме», что ждет второго ребенка. На днях она уехала в отпуск вместе с мужем и маленькой дочкой в Турцию.
«Все, я начала расти вширь, причем на все 360 градусов! Может, конечно, с прошлой беременностью было также (ведь по итогу с Ри я набрала 20 кг), но в этот раз психологически я совсем не могу принять стремительно растущие бока, попу и все остальное» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пишет Анна в своем микроблоге, отметив, что в последее время ее очень сильно тянет на сладкое. «К тому же, я наивно думала, что летом будет проще во всем. А, вот, мой муж смеётся над моими переживаниями и называет меня любимая пухляшка!» — признается она.
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