Министерство защиты котиков: победят ли бездомные коты в войне с подвальными продухами

Каждый уважающий себя пользователь интернета знает: котиков любят все. Но работает это правило почему-то только в сети. В реальной жизни кошек заживо замуровывают в подвалах или оставляют зимой замерзать на улице. И это не какая-то единичная страшилка, а вполне обычная ситуация. Несмотря на подчас героический труд зоозащитников, спасение котиков, как правило, самим же котикам приходится брать в свои же лапки.

Но буквально на днях у них появился очень влиятельный заступник — Минстрой России . О запрете на перекрытие продухов (отверстий в фундаменте, через которые коты обычно попадают в подвал) объявил лично замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис . Поможет ли это спасти животных, зачем продухи вообще закрывали и при чем тут Эрмитаж , разбираемся вместе с порталом Москва 24.

Что не так с продухами? Перефразируя поэта, «Если продухи закрывают — значит — это кому-то нужно». Более того, это предусмотрено техрегламентами самого Минстроя. И в защиту такого положения дел есть сразу несколько наиболее популярных аргументов. Первый из них, весьма распространенный, не слишком обоснованный, звучащий в разных вариантах: так лучше для сохранности фундамента.

Обратимся к профессионалу, ректору архитектурной школы МАРШ Евгению Ассу: «Никакого смысла закрывать продухи с точки зрения строительства нет. Тут даже не надо быть архитектором. Все на уровне здравого смысла. Проветриваемый подвал лучше непроветриваемого. Лучше иметь окна, чем не иметь».

Следующий часто используемый довод, уже более осмысленный: борьба с терроризмом. Его признают и чиновники. Однако, возможность найти компромисс между интересами котиков и ФСБ они тоже видят. Еще прошлой осенью об этом на круглом столе в Госдуме говорил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

"Нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять для того, чтобы соблюсти и меры антитеррористической безопасности, но при этом оставив возможность прохода туда [в подвалы] животных, которые могли бы и в зимний период, и в ситуациях, когда что-то угрожает их жизни, туда попадать" — отмечал тогда депутат.

И, наконец, последний аргумент. В нем немногие признаются, но выглядит он весьма правдоподобным: это буквально борьба с котиками. И если вам кажется, что никто в здравом уме не будет так зверски поступать с милыми пушистыми животными, то у нас плохие новости. Под угрозой может оказаться не только жизнь кошек, но и свобода людей, которые пытаются их спасти.

Что не так с людьми? Труд зоозащитника — не самый благодарный. Денег этим не заработаешь, доброго слова от спасенных животных (по крайней мере, в прямом смысле) не услышишь, а от людей вокруг еще и оскорблений наслушаешься. Но история Александра Тихомирова даже в этом контексте выглядит дико.

Вечером 10 декабря 2017 года Александр приехал по адресу улица Красный Казанец, дом 3, корпус 5. Одна из жительниц этого дома ранее написала ему, что из замурованного подвала дома слышен плач животных. Вместе они попытались вскрыть один из продухов, чтобы освободить несчастных зверей, но тут появилась «возмущенная общественность».

Сначала вмешалась одна пара, попытавшаяся агрессивно помешать зоозащитнику. Подошедший мужчина и вовсе хотел напасть на Александра, но тому удалось его оттолкнуть. А затем вокруг образовалась целая толпа недовольных тем, что котикам хотят дать шанс выжить. Закончилась эта история закономерно в полиции.

Однако, вопреки здравому смыслу, обвиняемым в этой ситуации вскоре оказался сам Александр. По заявлению напавшего на него мужчины в отношении зоозащитника возбуждено уголовное дело по статье 119 часть 1 УК РФ «Угроза убийством». Другую статью того же кодекса за номером 245 — «Жестокое обращение с животными», естественно, вспомнить никому в голову не пришло.

И самое удивительное, что, несмотря на ажиотаж в СМИ и кажущуюся очевидность дела (есть даже свидетели), длится оно уже четыре месяца. А сторонники радикального избавления от дворовых животных в порядке и никаких неудобств (кроме повышенного к себе внимания) не испытывают.

Что не так с котиками? Справедливости ради, не все обязаны любить котов. Кто-то предпочитает собак. Кому-то вообще животные не нравятся. У некоторых на кошачьих может быть аллергия, иногда даже смертельная. Но всем этим людям придется признать, что замуровывание подвалов, помимо общей антигуманности, принесет еще и немало проблем.

Как только из подвалов исчезнут коты, там появятся крысы. Вот уж кого никакие решетки на продухах не остановят. А эти животные куда агрессивнее (могут напасть на вас или вашего питомца), переносят опасные заболевания (могут заразить вас или вашего питомца) да еще эстетическая составляющая такого соседства на порядок уступает «кошачьему варианту» (могут оскорбить чувство прекрасного у вас или вашего питомца).

О значении кошек для экосистемы города говорит и исторический опыт. В 1943 году одним из первых после снятия блокады в Ленинград пришел эшелон с котами из Ярославля. Впрочем, и сегодня Петербург можно поставить в пример как город, который умеет ценить этих домашних животных.

Если кто-нибудь спросит вас, насколько сильно вообще можно любить котиков, просто расскажите им об эрмитажных котах. Это не порода и не подвид, а всего лишь кошачья община, проживающая на территории петербургского музея. Но она стала настолько значимой, что известна теперь далеко за пределами своего ареала.

Про эрмитажных кошек снимают фильмы, пишут книги, им устраивают собственные выставки. Ежегодно музей празднует их день (серьезно: пожалуй, главный музей в России отмечает день своих котов). В 2015 году даже был зарегистрирован товарный знак «Эрмитажные коты». Так что скоро вы сможете смело просить у друзей, уезжающих в Петербург, привести вам кошачий сувенир.

Но не Петербургом единым жива целевая аудитория одного известного корма. Несколько лет назад кота Кузю приказом директора взяли на работу в новороссийскую библиотеку. А в конце прошлого года кот Кефир из Нижнего Новгорода месяц официально отработал в строительной компании «первооткрывателем квартир». Даже трудовую книжку получил.

Так что, выходит, коты могут жить по-человечески. И некоторым людям не мешало бы этому у них поучиться.