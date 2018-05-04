Ещё
Индиец готовил чай на воде из туалета и попался
Далее:
Читайте также:
Ещё

Индиец готовил чай на воде из туалета и попался 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Индии продавца горячих напитков в поезде поймали за тем, как он готовит их, используя воду из туалета. Об этом сообщило издание The Guardian.
Мужчину и двух его коллег заметили, выходящими из уборной с бидонами, из которых разливают чай и кофе, на экспрессе от Ченнаи до Хайдарабада.
Индийская железнодорожная компания заявила, что «инцидент будет изучен в деталях». Сам торговец был оштрафован на 90 тысяч рупий (около 85 тысяч рублей). Также выяснилось, что лицензия на осуществление торговли была только у него.
Продавец объяснил свое поведение тем, что он вместе с коллегами переливал молоко из одного бидона в другой и не хотел делать это на глазах у других пассажиров. «Даже просто заносить бидоны с чаем или кофе в туалет — это глубоко неправильная практика», — отметили представители компании.
Согласно данным индийского правительства, пищевое отравление — один из самых распространенных недугов в Индии. В 2017 году 242 из 1496 крупных вспышек заболеваний были вызваны именно некачественной едой.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами15
Гибель 23-летней модели попала на видео
Женщина сделала себе соски в форме сердца9
Простой тест покажет, насколько вы умны4
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение