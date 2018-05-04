Самый целеустремлённый человек — это тот, который очень хочет в туалет. И вот почему…

Все преграды кажутся несущественными. Согласитесь, смешно слышать фразы типа:

Я описался, потому что:

— Не было времени сходить в туалет.

— Я был слишком уставший.

— Потерял надежду. Я не верил, что смогу добежать.

— Ну конечно. Он то добежал! У него ноги вон какие длинные.

— Я слишком глуп, чтобы это сделать.

— Я уже 5 раз описывался. У меня никогда не получится добежать.

— Это явно не для меня.

— Я постучался в туалет — но мне не открыли.

— Мне не хватило мотивации.

— У меня была депрессия.

— У меня нет денег, я не могу себе этого позволить!

— Решил сходить завтра.

Часто ли вы идете к цели, как будто бежите к туалету? Подумайте об этом…