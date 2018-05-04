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Самый целеустремлённый человек — это тот, который очень хочет в туалет. И вот почему…
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Самый целеустремлённый человек — это тот, который очень хочет в туалет. И вот почему… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Все преграды кажутся несущественными. Согласитесь, смешно слышать фразы типа:
Я описался, потому что:
— Не было времени сходить в туалет.
— Я был слишком уставший.
— Потерял надежду. Я не верил, что смогу добежать.
— Ну конечно. Он то добежал! У него ноги вон какие длинные.
— Я слишком глуп, чтобы это сделать.
— Я уже 5 раз описывался. У меня никогда не получится добежать.
— Это явно не для меня.
— Я постучался в туалет — но мне не открыли.
— Мне не хватило мотивации.
— У меня была депрессия.
— У меня нет денег, я не могу себе этого позволить!
— Решил сходить завтра.
Часто ли вы идете к цели, как будто бежите к туалету? Подумайте об этом…
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