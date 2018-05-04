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Провести ночь в окружении акул? Это не кошмар, а реальное предложение для любителей экстрима!
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Провести ночь в окружении акул? Это не кошмар, а реальное предложение для любителей экстрима! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Парижский океанариум вместе с сайтом для путешественников представляет заманчивое предложение для всех экстремалов — ночь в прозрачном аквариуме в компании нескольких акул.
Чтобы получить возможность провести время в «комнате под водой», всем желающим нужно заполнить бланк заявки на сайте Airbn и написать, почему они считают себя достойными такого подарка.
Этот аквариум недолго будет служить спальней для любителей острых ощущений. В таком виде он просуществует всего лишь 3 дня в этом месяце. А так как аквариум рассчитан на 4 человек, можно легко вычислить, что взять участие в проекте смогут лишь 12 человек.
После этого «спальня среди акул» трансформируется в научную лабораторию, которую отдадут морским биологам.
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