Провести ночь в окружении акул? Это не кошмар, а реальное предложение для любителей экстрима!

Парижский океанариум вместе с сайтом для путешественников представляет заманчивое предложение для всех экстремалов — ночь в прозрачном аквариуме в компании нескольких акул.

Чтобы получить возможность провести время в «комнате под водой», всем желающим нужно заполнить бланк заявки на сайте Airbn и написать, почему они считают себя достойными такого подарка.

Этот аквариум недолго будет служить спальней для любителей острых ощущений. В таком виде он просуществует всего лишь 3 дня в этом месяце. А так как аквариум рассчитан на 4 человек, можно легко вычислить, что взять участие в проекте смогут лишь 12 человек.

После этого «спальня среди акул» трансформируется в научную лабораторию, которую отдадут морским биологам.