Курникова опровергла слухи о суррогатной матери

В декабре прошлого года Анна Курникова Энрике Иглесиас наконец стали родителями. Анна до последнего предпочитала скрывать свое интересное положение и это вполне в духе пары, которые давно завоевали репутацию самых скрытных звезд. Но все имеет свою цену. Теперь Анне приходится опровергать слухи и надо отдать должное, делает это звезда тенниса довольно элегантно.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

3 Май 2018 в 11:39 PDT В одном из интервью в начале года у Курниковой поинтересовались, не обращалась ли она к услугам суррогатной матери? Анна ответила коротко: «Это глупо…». Но как это часто бывает, невероятные сплетни стали распространяться со скоростью света.

Курникова решила положить этому конец. Звезда опубликовала в Insta свой снимок, сделанный во время беременности и написала: «37 недель». Как напоминают светские обозреватели: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

16 Янв 2018 в 10:48 PST Кстати, ранее родные Энрике рассказали испанскому изданию Hola! на кого похожи малыши Люси и Николас: «Энрике невероятно счастлив! Дети — само совершенство, просто замечательные, так быстро растут. Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький». По словам родственников артиста, беременность Курниковой протекала без осложнений. «Она просто вела свой обычный образ жизни, ничего особенного».