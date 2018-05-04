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Курникова опровергла слухи о суррогатной матери
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Курникова опровергла слухи о суррогатной матери 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В декабре прошлого года Анна Курникова и Энрике Иглесиас наконец стали родителями. Анна до последнего предпочитала скрывать свое интересное положение и это вполне в духе пары, которые давно завоевали репутацию самых скрытных звезд. Но все имеет свою цену. Теперь Анне приходится опровергать слухи и надо отдать должное, делает это звезда тенниса довольно элегантно.
Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)
3 Май 2018 в 11:39 PDT  В одном из интервью в начале года у Курниковой поинтересовались, не обращалась ли она к услугам суррогатной матери? Анна ответила коротко: «Это глупо…». Но как это часто бывает, невероятные сплетни стали распространяться со скоростью света.
Курникова решила положить этому конец. Звезда опубликовала в Insta свой снимок, сделанный во время беременности и написала: «37 недель». Как напоминают светские обозреватели: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)
16 Янв 2018 в 10:48 PST  Кстати, ранее родные Энрике рассказали испанскому изданию Hola! на кого похожи малыши Люси и Николас: «Энрике невероятно счастлив! Дети — само совершенство, просто замечательные, так быстро растут. Люси похожа на Анну — блондинка с голубыми глазами, а Нико пошел в Энрике, такой же темненький». По словам родственников артиста, беременность Курниковой протекала без осложнений. «Она просто вела свой обычный образ жизни, ничего особенного».
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