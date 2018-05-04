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Стильная Ирина Шейк с дочкой Леей насладилась видами Нью-Йорка
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Стильная Ирина Шейк с дочкой Леей насладилась видами Нью-Йорка 

Журнал ОК! 58 минут назад
Сидеть в эти тёплые дни дома — плохая идея. Так считаем мы и, видимо, Ирина Шейк, которую папарацци стали часто «ловить» на прогулках вместе с подросшей дочерью Леей. На этот раз российская супермодель и годовалая Лея взяли себе в компанию маму Шейк ­­— Ольгу — и отправились гулять по Нью-Йорку.
Ирина Шейк в Нью-Йорке
Ирина Шейк в Нью-Йорке
Ирина Шейк в Нью-Йорке
Ирина Шейк в Нью-Йорке
Ирина Шейк в Нью-Йорке
Лея всю прогулку спала в коляске, в то время как её знаменитая мама в легком полосатом платье любовалась видами Большого яблока и делала фотографии на свой смартфон.
Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.
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Женский форум
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