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Эшли Грэм показала как укрепляет попу
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Эшли Грэм показала как укрепляет попу 

WDay.ru 54 минуты назад
Фото: WDay.ru
Модель plus-size усиленно работает над бедрами, чтобы они не потеряли упругость.
Вопреки мнению о том, что модели с пышными формами избегают тренажерных залов, это вовсе не так. И Эшли Грэм тому доказательство. Девушка не однократно говорила, что худеть не собирается, ее устраивает вес в 91 килограмм и текущие объемы, чтобы там не говорили недоброжелатели. Однако это вовсе не значит, что ей не приходится работать над своей фигурой. Грэм не понаслышке знает, что такое потеть в тренажерном зале и делает это регулярно. Причем большинство упражнений приходятся на попу звезды, а она у нее объемом в 117 сантиметров и тереть ее Эшли не хочет, потому усиленно качает мышцы.
Грэм регулярно приседает с грифом и не жалеет себя, добавляет на него по 20 килограммов, а на днях девушка испробовала новое упражнение для попы на тренажере название которого даже не знает.
«Не уверена как эта машина называется, но уверена, что я здорово попотела», — подписала модель видео своей тренировки.
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)
3 Май 2018 в 4:33 PDT  Короткий ролик посмотрели уже более полутора миллиона человек и засыпали Эшли вопросами по поводу чудотренажера. Никто из фанатов модели ранее не видел такую машину и всем не терпится ее испробовать. Многие отметили, что на видео заметно, насколько упругие у девушки бедра и как тяжело дается тренировка, хоть ей самой двигаться и не приходится, машина все делает за нее, но толк явно есть.
Ранее Грэм рассказывала, что посещает тренажерный зал регулярно, но вовсе не с целью, чтобы что-то улучшить, она ходит туда за здоровьем и для тонуса мышц.
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