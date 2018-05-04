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Самая сексуальная вегетарианка современности выложила откровенное фото
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Самая сексуальная вегетарианка современности выложила откровенное фото 

Газета.Ru 44 минуты назад
Профессиональная серфингистка из Америки Анастасия Эшли опубликовала новое откровенное фото в своем инстаграме. Об этом сообщает Советский спорт.
Девушка считается одной из самых сексуальных и популярных серфингисткок мира. Американка делится с подписчиками лучшими местами для серфинга. На данный момент на ее аккаунт подписано более 1 млн человек.
В 2005 году Анастасию назвали самой сексуальной вегетарианкой современности.
Ранее сообщалось, что откровенные фото российской скелетонистки Юлии Канакиной покорили Instagram.
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Женский форум
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