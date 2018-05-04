Самая сексуальная вегетарианка современности выложила откровенное фото

Профессиональная серфингистка из Америки Анастасия Эшли опубликовала новое откровенное фото в своем инстаграме. Об этом сообщает Советский спорт.

Девушка считается одной из самых сексуальных и популярных серфингисткок мира. Американка делится с подписчиками лучшими местами для серфинга. На данный момент на ее аккаунт подписано более 1 млн человек.

В 2005 году Анастасию назвали самой сексуальной вегетарианкой современности.