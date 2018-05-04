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Бритни Спирс показала, как тренируется вместе с Сэмом Асгари
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Бритни Спирс показала, как тренируется вместе с Сэмом Асгари 

Журнал ОК! 36 минут назад
36-летняя Бритни Спирс и 24-летний Сэм Асгари не перестают радовать поклонников семейной идиллией. Вот уже целый год певица и молоденький танцовщик живут душа в душу, радуют друг друга сюрпризами, признаются в чувствах, а также публикуют трогательные фото и видео в своих соцсетях. Так вчера вечером Бритни показала, как она вместе со своим возлюбленным тренируется. Забавные упражнения умилили интернет-пользователей.
К слову, Сэм Асгари не только танцовщик, но и фитнес-инструктор. Общение с ним явно пошло Бритни на пользу. За последние несколько лет она сильно похудела, подкачала пресс и ягодицы, а также отказалась от шумных вечеринок с изобилием алкоголя.
Stronger together @samasghari?‍♀️?‍♀️
A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on  May 3, 2018 at 1:24pm PDT  Насчет разницы в возрасте влюбленные и не думают: с Сэмом у Бритни куда больше общего, чем с предыдущими бойфрендами. Напомним, с 2014 по 2015 певица встречалась с продюсером Чарли Эберсолом, а ранее была помолвлена со своим бывшим менеджером Джейсоном Трэвиком, с которым встречалась четыре года, начиная с 2009-го.
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Женский форум
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