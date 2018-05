Бритни Спирс показала, как тренируется вместе с Сэмом Асгари

36-летняя Бритни Спирс и 24-летний Сэм Асгари не перестают радовать поклонников семейной идиллией. Вот уже целый год певица и молоденький танцовщик живут душа в душу, радуют друг друга сюрпризами, признаются в чувствах, а также публикуют трогательные фото и видео в своих соцсетях. Так вчера вечером Бритни показала, как она вместе со своим возлюбленным тренируется. Забавные упражнения умилили интернет-пользователей.

К слову, Сэм Асгари не только танцовщик, но и фитнес-инструктор. Общение с ним явно пошло Бритни на пользу. За последние несколько лет она сильно похудела, подкачала пресс и ягодицы, а также отказалась от шумных вечеринок с изобилием алкоголя.

Stronger together @samasghari?‍♀️?‍♀️

Насчет разницы в возрасте влюбленные и не думают: с Сэмом у Бритни куда больше общего, чем с предыдущими бойфрендами. Напомним, с 2014 по 2015 певица встречалась с продюсером Чарли Эберсолом, а ранее была помолвлена со своим бывшим менеджером Джейсоном Трэвиком, с которым встречалась четыре года, начиная с 2009-го.