Веселый гороскоп: темная сторона каждого знака зодиака

Овен

Ваше альтер-эго — капризный ребенок, который заходится в крике, если желания и просьбы не исполняются по первому требованию. Вам кажется, что мир — любимый человек, родители и даже начальник — крутится вокруг вас, поэтому вы ужасно обижаетесь, если вам не уделяют достаточно внимания или мало восхищаются.

Телец

По натуре вы Обломов: вам очень хочется лежать на диване, потягивать вишневую настоечку и раздавать домашним указания. Но стоит кому-то воспротивиться, всю вашу благостность и неспешность как рукой снимает: вы способны темпераментно орать и бросаться вещами в любого несогласного.

Близнецы

Если кто-то считает вас двуличным человеком, то он сильно заблуждается: внутри вас мирно уживается гораздо больше сущностей. Из-за них вы никогда не можете определиться с окончательным мнением, без зазрения совести нарушаете обещания и к тому же хватаетесь за множество дел (и почти ни одно не доводите до конца).

Рак Вы бываете настолько мрачны, что рядом с вами мухи дохнут и солнце светит слабее. В такие дни ваше основное хобби — на каждом шагу критиковать близких. По этой причине друзья и члены семьи носят с собой украшение из чеснока и периодически затачивают осиновый кол, уж слишком вы похожи на эмоционального вампира.

Лев Вы еще ни разу не сталкивались с зеркалом, отражение в котором вам бы не льстило. И почти всегда вы видите над своей головой или ореол, или корону. Эта оптическая иллюзия, с одной стороны, делает вас крайне обаятельным и щедрым человеком. Но с другой стороны, она же превращает вас в тирана, который готов всех людей зачислить в свои поклонники и даже рабы.

Дева

Своей тревожностью вы можете свести с ума кого угодно. Если муж не перезвонил вам в течение пяти минут, вы тут же натравливаете на его офис ОМОН, МЧС и пожарную бригаду, потому что только несчастный случай может оправдать его молчание. Собираясь на море в отель по системе «все включено», вы берете с собой на всякий случай валенки, палатку и пакетики с супом. И никакие призывы к здравому смыслу не помогают!

Весы

Ваш мужчина уже знает: если собираться с вами на ужин в кафе, то получится успеть как раз ко второму завтраку. Во многом из-за того, что вы хотите выглядеть идеально: десяток раз переделаете прическу, переберете весь гардероб (и попутно займетесь его расхламлением) и сделаете такой макияж, будто собираетесь на красную дорожку.

Скорпион

У вас хорошая память, что превращает вас в крайне мстительную личность. И это еще было бы полбеды, но вы ужасно любите чужие страдания, поэтому планы наказания обычно придумываете изощренные. Окружающие об этой вашей черте знают, поэтому общаются с вами осторожно. Но у вас и на этот случай есть решение: вы провоцируете людей на ссору, чтобы потом их покарать жестоко и по всей справедливости.

Стрелец

Если устроить соревнование по метанию тяжелых и грубых слов, то вы явно займете лидирующие позиции. Причем вы это не со зла, так получается. Хотели подбодрить, а получилось матом. Думали сделать замечание, а вышел наезд. Собирались пошутить, а прозвучало как оскорбление. И почему вокруг все такие нежные?

Козерог

Если кем-то можно попользоваться ради собственного блага, то никакие моральные законы вас не остановят. Себя вы оправдываете тем, что у вас тяжелая жизнь. И правда, если вас послушать, так вы главный страдалец планеты. А все почему? Потому, что вы все хотите проконтролировать и запланировать: «действовать по обстановке» или «положиться на судьбу» — это слова, написанные на чужом языке и вам совершенно непонятные.

Водолей

У вас разве есть темная сторона? Вы же самый добрый, самый логичный, самый вежливый и самый спокойный человек на свете. У вас нет недостатков. Совсем. У вас есть только есть проблемы самооценки, из-за которых вы не замечаете собственных недостатков и не слышите чужих жалоб на ваш противоречивый характер.

Рыбы

Может показаться, что вы жертва: друзья вами помыкают, судьба ставит на вас чудовищные эксперименты. Ни в любви, ни в деньгах не везет. Но так и было задумано! Вам нравится, когда вас жалеют — и на этом фоне меньше с вас спрашивают. Чтобы поддерживать амплуа невезунчика, вы саботируете свою жизнь, отзываетесь о себе уничижительно и ищете лужи погрязнее и поглубже, чтобы с разбегу в них сесть. Читайте другие веселые гороскопы:

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