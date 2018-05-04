«Царь-телефон» с бриллиантами продают за два миллиона рублей

В середине апреля редакция news.ru писала о линейке смартфонов «Царь-телефоне» от Caviфr, минимальная стоимость которого составляет 150 тысяч рублей. А сегодня компания решила расширить люксовую коллекцию новыми моделями, посвящёнными Инаугурации Владимира Путина

Caviar

Так, «Царь-телефон» Inauguration Diamond выпущен в количестве всего 7 штук. При создании этого смартфона Cavier «использовала ключевые символы власти в Российской Федерации» — специальный экземпляр Конституции РФ и Знак Президента Российской Федерации. Его корпус отлит из золота 750 пробы, а также сам он декорирован натуральной кожей, гравировками и 95-ю бриллиантами. Стоимость Inauguration Diamond — 1 900 000 рублей.

Caviar

Что касается моделей подешевле, то здесь вы предлагаются как кнопочные изделия Cavier, так и разукрашенные iPhoneX. Их дизайн также соответствует «президентскому» настроению — Герб РФ, медальон с надписью «Польза, честь и слава» и гравировка «ласточкин хвост», повторяющая геометрию зубцов кремлевской стены. Кнопочные «Царь-телефоны» обойдутся вам в 219 000 руб., а iPhone Inauguration — в 258 000 руб.