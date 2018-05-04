8 лет жизни за 3,5 минуты: подросток каждый день снимала селфи, чтобы сделать таймлапс

Мы всегда меняемся — как внешне, так и внутренне, в этом-то и прелесть жизни. 22-летняя девушка под ником Eadington решила эти изменения наглядно показать. Она родом из Канзаса, учится на факультете дизайна и сейчас живет в Ньюкасл-апон-Тайне, Великобритания. В 14 лет она стала каждый день делать селфи и недавно выложила таймлапс 8-летних трудов.

«Я увидела в интернете несколько подобных проектов, причем только у мужчин, и подумала, что было бы интересно увидеть, как я меняюсь, пока взрослею». Девушка призналась, что самым сложным было не только заставлять себя каждый день фотографироваться, но и снимать глаза так, чтобы потом на видео подогнать их по уровню.

3-минутное видео содержит сотни фотографий, снятых за последние 8 лет. Оно было опубликовано 26 апреля и уже собрало почти 400 тысяч просмотров.

Самая первая фотография, с которой все началось.

И 8 лет спустя.