Идеальная садовая дорожка: полный перечень материалов и советов

Что такое садовая дорожка на дачном участке? Прежде всего это удобный доступ к территории в любое время года. Это практическая сторона дела, и когда речь идёт об обыкновенном огороде, то достаточно, чтобы дорожка этот доступ обеспечивала.

Но когда мы говорим о ландшафтном благоустройстве, всё гораздо сложнее. Ведь красивая садовая дорожка или их сеть служит не только для перемещения людей. Это самодостаточный декоративный элемент сада. Дело не только в материале дорожки, но и в её геометрии, в сочетании плавных изгибов и площадок, прямолинейных участков.

Вопрос это комплексный, так как расположение дорожек должно быть в первую очередь удобным — к зоне барбекю, к беседке, водоёму, скамеечкам и шезлонгам. Значит, необходим предварительный план размещения главных функциональных зон. Можно рисовать их в масштабе, можно проектировать с помощью специальных программ.

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Садовые дорожки: главное в плане

Перед началом прокладывания тропинок необходимо детально продумать их расположение, размеры и способы строительства. Дорожка может быть незаметной, но может быть и в центре внимания, подчёркнутая, например, красивым бордюром, группой деревьев, кустарников или особенностями окружающего ландшафта.

Дорожка на участке не должна иметь ничего общего с уличным тротуаром. Понятно, что дорожки должны вести из пункта А в пункт Б, а прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. Но в нашем случае правило работает только от входной группы — ворота, калитка — к крыльцу, входной двери. Но даже тут бывают исключения.

Чаще дорожки выполняются по криволинейным траекториям, более естественным для природы. До начала их сооружения на участке обычно появляются естественно протоптанные тропинки, поэтому целесообразно строить дорожки по наметившимся путям. Если же участок новый и всё приходится планировать с нуля, то начинать строительство дорожек без плана сада невозможно. В таких случаях возведение дома и обустройство территории идут почти параллельно.

Вывод: работаем по проекту, на котором всё детально прорисовано и в котором всё учтено.

Садовые дорожки: главное в разрезе

Перед тем как начать укладывать садовую дорожку, необходимо определить состав грунта в саду, и уж потом с учётом интенсивности эксплуатации выбирать подходящий материал для её устройства. На первом этапе потребуется установить уровень грунтовых вод на месте укладки и механический состав грунта, от которого будет зависеть долголетие использования дорожки и трудозатраты для мощения.

Наилучшей основой для дорожки служит песчаный грунт, состоящий из крупно— или среднезернистого песка. Устройство покрытия здесь будет довольно несложное: для этого потребуется убрать слой песка на высоту сооружаемой дорожки, необходимо ещё учесть, что дорожка будет подниматься над уровнем почвы на несколько сантиметров.

При строительстве на других грунтах потребуется создание более прочного основания. Для этого необходимо произвести выемку грунта на глубину от 15 до 30 см (называется такой мини-котлован «корытом») и выстелить геоткань. Затем укладывается грунт из щебня, гравийный грунт, крупнозернистый песок.

Все слои основания необходимо хорошо выравнивать и послойно утрамбовывать. Верхний слой из крупнозернистого песка в обустроенном «корыте» станет основанием для укладки каменного, деревянного, бетонного мощения.

Глубину «корыта» нужно рассчитывать в зависимости от уровня грунтовых вод и пропускаемости почвой воды. Чем выше уровень грунтовых вод, чем хуже почва пропускает воду, тем глубже нужно рыть. Самыми неустойчивыми основаниями считаются торфяные и болотистые зоны, под дорожки в таких местах необходимо делать самое глубокое «корыто».

Если в торфяных и болотистых грунтах не укладывать крепкий подстилающий слой, через несколько лет вымощенная дорожка уйдёт в землю. На слабых грунтах дольше всего может прослужить дорожка, созданная на бетонном основании (лучше с простейшей арматурой), поверх которого на цементный раствор (кладочная сетка — в качестве арматуры) вымащивается плитка или иной декоративный материал.

По краю закрытой дорожки выполняется установка, например, бордюрного камня на ленточное бетонное основание.

Натуральный и искусственный камень

Наряду с бетоном, натуральный и искусственный камень — самые распространённые материалы для изготовления садовых дорожек. К искусственному камню мы относим и керамогранит — лучшие коллекции авторитетных производителей предлагают широкий выбор плитки под разный камень.

Распознать в такой плитке искусственное происхождение сумеет разве что специалист. Выпускается и искусственный бутовый камень, столь же качественно имитирующий натуральный материал.

Для дорожек чаще всего используют плитняк самых произвольных форм и размеров. Из такого плоского камня в свободном стиле набираются садовые дорожки либо по бетонному основанию, либо вразброс прямо по газону (шаговая дорожка) со щелями для травы. Конечно, под каждый такой камень должно быть подготовлено специальное основание, иначе он буквально утонет в земле уже через 2-3 года.

Сегодня очень моден мелкий колотый камень, представляющий собой что-то вроде тротуарной плитки, но несколько меньших размеров. Дорожки из такой мозаики очень красивые и выполняются по сухому раствору с заполнением щелей песком.

Чаще всего при этом с помощью камней разного цвета (преимущественно чёрно-серой и красно-коричневой гаммы) выполняется какой-либо узор.

Наше мнение:

— Можно смело прогнозировать, что натуральный камень никогда и ни при каких обстоятельствах не будет вытеснен в качестве строительного материала для садовых дорожек. В любом виде — от дикого камня с неопределённой геометрической формой до полированного строгого квадрата или прямоугольника — камень всегда будет считаться элитным отделочным и строительным материалом.

Светящиеся «камни»

Светящиеся «камни» представляют собой искусственные объекты, имитирующие камень-бут, но только белого или серого цвета. Применяются для придания большей декоративности — вечером, при включении их в сеть (они оборудованы светодиодами и подключаются через провода), дорожка с такими «камнями», упорядоченно или хаотично вмонтированными среди настоящих камней, производит впечатление. Одновременно с их помощью частично реализуется декоративное освещение.

Выполнять из таких камней дорожку полностью, конечно же, не имеет смысла. Но если того требует замысел дизайнера — можно. Например, перед верандой или на пути к бассейну и вокруг него это будет более чем уместно. Не самый дешёвый способ поразить гостей, но ведь это действительно красиво и необычно!

Бетон во всех видах

Безусловно, бетон во всех его видах служит одним из самых распространённых материалов при обустройстве садовых дорожек, от рядовой тротуарной плитки до имитации сплошного каменного массива. А ещё бетон часто необходим в качестве подосновы для некоторых видов дорожек.

Одним из интересных видов применения, пока ещё не очень у нас распространённых, служит перфорированный (ячеистый) бетон. Выпускается в виде больших по размерам плит с отверстиями (или в виде экоплитки, из которой такие плиты и формируются на месте).

Это требует минимальной подготовки основания. Оно должно быть плотным и ровным, только и всего. Естественно, что в отверстия засыпается грунт и высевается трава — очень красиво и практично.

Возможно исполнение дорожек и из монолитбетона с приданием наружной поверхности текстуры камней или плитки. Для этого прорабатываются щели, имитирующие наборную дорожку из камня.

Все варианты применения бетона не перечислить. Недостаток большинства из них — необходимость либо иметь малый миксер, либо вызывать бригаду с большим миксером. Очень серьёзная работа, требующая много времени и вряд ли совместимая с уже существующим садом.

Кирпич

Кирпич кирпичу, знаете ли, рознь! Для почти вечных дорожек, при этом чрезвычайно декоративных, используется не просто кирпич, а так называемый клинкер. Практически это керамика, которая будет жить века. Отсюда и главный недостаток — высокая стоимость.

Но каков эффект! Изумительный материал, от которого так и веет историей, стариной, Европой. Выполнять из клинкера дорожки по всему саду всё-таки не стоит — он не всегда будет гармонировать с буйством зелени. Это слишком «городской» материал, он ассоциируется с дорогим загородным домом, с цивилизацией, а не с пейзажным или иным парком.

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Если участок совсем маленький и дворик перед домом невелик, то стоит подумать о клинкере хотя бы для организации ближайшей к дому территории. Материала понадобится немного, а эффект получится хороший. Клинкер требует, чтобы и дом, перед которым он выложен по саду, имел соответствующий вид.

Вывод: один из самых красивых материалов для дорожек, но очень капризный в выборе окружения.

Дерево вдоль

Может быть, это самая недооценённая технология. В качестве сырья используется любое плотное дерево и современные древоподобные материалы. Например дековая доска.

И очень часто дерево есть в том или ином качестве и в иных технологиях производства дорожек. С некоторых пор стали набирать популярность старые деревянные шпалы, но это далеко не везде и не всем доступно.

Варианты укладки — на вкус хозяина. На севере России тротуары исстари укладывались вдоль, но никто не мешает выполнить укладку поперёк, ёлочкой, «шахматкой» и так далее.

Сегодня в строительных супермаркетах можно приобрести много набранных из специально обработанного дерева модулей, которыми элементарно выполнить мощение дорожки. Правда, основание в таком случае должно готовиться специально под эту технологию.

Хороши дорожки-ступеньки из дерева плюс засыпка по пологим склонам. Но недостаток очевиден: как ни пропитывай довольно тонкую древесину, вода, солнце, грибки и жучки своё возьмут.

Дерево поперёк

Дорожки из спилов деревьев становятся всё более популярными по нескольким причинам.

Во-первых, они дёшевы, потому что в качестве сырья используется практически бросовый материал — сухостой. Кстати, именно сухостой — лучший выбор, потому что спил изначально сухой и не потрескавшийся.

Во-вторых, это весьма декоративно, особенно при шлифовке. В-третьих, ничего более экологичного и придумать невозможно: каждый элемент садово-дорожечного набора буквально кричит о своём естественном происхождении.

В-четвёртых, хорошо обработанные антисептиками спилы (нижние их части окунаются в битум) практически не нуждаются в каких-либо дополнительных усилиях по поддержанию дорожки в отличном состоянии. Раз в сезон (или реже, в зависимости от глубины первоначальной пропитки) пройтись по дереву защитным покрытием не будет обременительным ни для одного хозяина.

В-пятых, есть исключение по пункту «дёшево». Брёвна из лиственницы или тика всё-таки придётся покупать, или заказывать сразу спилы. Но и продолжительность службы такой древесины без признаков гниения непревзойдённая.

Наше мнение:

— Рассказать подробно обо всех возможных типах садовых дорожек невозможно. Значительная часть из них исполняется в комбинированных видах. Трудно остановиться в творчестве, имея под рукой самые разнообразные материалы. Фантазия человека безгранична, и часто сама природа — ландшафтное окружение, ближайшие виды — подсказывает, какой именно материал лучше всего использовать.

Галька

Один из самых трудоёмких способов, который можно назвать искусством, — «ковровые» дорожки из гальки. Для их производства нужен мастер, способный часами заниматься галечной мозаикой, получая при этом удовольствие. Чем более сложен и многоцветен узор, чем меньших размеров используемая галька, тем дороже такая «картина» под ногами.

Качество основания под галечную дорожку должно быть идеальным, потому что разрушение такой «каменной живописи» будет страшным ударом для хозяев. При такой технологии тропинки и площадки становятся иногда привлекательнее, чем сам сад. Залитая яхт-лаком галечная дорожка сказочно хороша!

Насыпные дорожки

Насыпные дорожки хороши тем, что их при желании можно со временем менять. Даже за счёт подсыпки нового материала и при условии достаточного запаса бордюра по высоте. Но главное их достоинство — дешевизна.

Эта технология садовых дорожек — самая бюджетная. При правильной подготовке основания и наличии бокового ограничителя насыпная дорожка прослужит самое малое лет десять, после чего засыпку можно будет поменять или обновить такой же.

Но есть и существенный недостаток: за такими дорожками необходимо тщательно ухаживать, потому что они довольно легко деформируются. Особенно при интенсивной нагрузке. Если проходимость на каком-то участке слишком велика, насыпная дорожка не будет оптимальным вариантом. Но в комбинированном виде — вполне!

Материал самый разнообразный — от крупного речного песка и мелкой гальки до щебня разных размерных фракций и… ореховой скорлупы. Используется даже цветная мульча. Очень модна и красива красная кирпичная крошка, которая для этой цели вырабатывается из старого кирпича и некондиции.

Мастер-класс

Предлагаем посмотреть мастер-класс по изготовлению комбинированной каменно-насыпной садовой дорожки на месте неправильно сделанной предыдущей, при минимальных затратах труда и средств.

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