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Пакгаузы на Стрелке окрашивают в белый цвет
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Пакгаузы на Стрелке окрашивают в белый цвет 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Главная достопримечательность парка на Стрелке — старинные пакгаузы стали неузнаваемыми. Рабочие перекрашивают их в белый цвет. Окраска одной конструкции уже завершена.
Решение о перемене облика пакгаузов достаточно спорное. С одной стороны, краска будет защищать конструкции от внешнего воздействия. Но с другой «стальное кружево» уже не смотрится столь выигрышно на фоне светлого неба. Хотя, конечно, это дело вкуса.
Окрашивание конструкций — завершающий этап работы над внешним видом пакгаузов, до этого рабочие очистили их от ржавчины.
Напомним, совсем недавно вокруг пакгаузов не утихали споры. Павильоны XIX века являются вновь признанным объектом культуры, но, несмотря на это, долгое время сохранялась угроза их сноса. Однако благодаря усилиям градозащитников пакгаузы были сохранены.
Ранее сообщалось, что в парке на Стрелке начали высаживать хвойные деревья.
Фото автора
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