Петербургские историки выяснили, что кавказская знать носила мех суслика

Нынешние представления о ценности мехов, как оказалось, совсем не совпадают с древними. К такому выводу пришли петербургские учёные из Института истории материальной культуры РАН

Они исследовали кусочки одежды из северокавказского захоронения, которое датируется IV тысячелетием до нашей эры. И выяснили, что тогдашняя знать предпочитала мех… суслика. При том, что на Кавказе водились куницы, белки, барсуки, лисы, рыси, леопарды и прочие животные, мех которых, на наш современный взгляд, гораздо более ценен.

Дольмены эпохи ранней бронзы у станицы Царская неподалёку от Майкопа в Адыгее археологи раскопали ещё в конце XIX века. Там нашли человеческие останки, древнее оружие, керамику. Но, спустя сто с лишним лет, российских историков и их коллег из Нидерландов заинтересовало, из чего же была сшита одежда знатных покойников. А в том, что в дольменах хоронили не простолюдинов, сомнений у учёных нет.

«Мы поставили перед собой сложную задачу: определить вид животного по крошечным образцам меха, который использовался при изготовлении погребального одеяния представителя кавказской знати эпохи ранней бронзы», — рассказал руководитель проекта Виктор Трифонов

Провели морфологический и изотопный анализы, а затем исследовали соотношения изотопов углерода и азота в мехе. Это позволило понять, чем питалось животное и где примерно обитало. Затем меха из двух дольменов сравнили с образцами шерсти современных животных, хранящихся в Зоологическом институте РАН. В результате было установлено, что меха из дольмена принадлежали небольшому грызуну, вероятнее всего суслику. Изучение подшёрстка указало на то, что сохранился природный желтоватый окрас меха, а шкурки заготовили в самый подходящий для этого весенний период.

«Дольмен, в котором они были найдены, относится к майкопской культуре, существовавшей в эпоху ранней бронзы на территории всего Северного Кавказа, — пояснила хранитель археологической коллекции Наталия Шишлина. — Радиоуглеродное датирование показало, что одеяния были изготовлены около пяти тысяч лет назад. Это делает их самыми древними из сохранившихся в Восточной Европе и на Кавказе».

«Выбор меха суслика кажется довольно неожиданным, учитывая признаки высокого общественного статуса погребённого и широкий ассортимент доступных на Северо-Западном Кавказе дорогих и престижных, по нашим представлениям, мехов, — добавил Виктор Трифонов. — Вместе с тем, это говорит о том, что даже в такой традиционной области культуры, как одежда, нельзя полагаться на современную систему ценностей. То, что сейчас выглядит как дешёвый меховой плащ, в контексте другой культуры может восприниматься как мантия».

К сожалению, учёным не удалось восстановить детали покроя мехового наряда. Ясно, что он укрывал тело целиком, так что это могла быть как накидка, так и плащ, обёрнутый поверх ещё одной накидки — коричневой полосатой, сделанной из шерсти и украшенной красными кистями по нижнему краю. Исследователи выяснили, что на её изготовление ушло 25-30 шкурок суслика.

Под накидками археологи увидели фрагменты одежды из смеси шерсти и хлопка. Это самый ранний образец подобной ткани, который встретился на Кавказе. К одеянию были приколоты две изогнутые серебряные булавки, которые, скорее всего, были заимствованы из тогдашней моды Передней Азии.