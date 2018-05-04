Что взять в дорогу с ребенком, чтобы он не ныл (и соседи тоже) 

Отпуск с ребенком — это огромная радость! Правда? Соберешь за всех чемоданы, напишешь списки, постираешь и упакуешь так, чтобы влезло, а перед выходом из дома муж спрашивает, почему ты так долго возишься, ведь он свою зубную щетку уже давно уложил? Или вдруг выясняется, что ребенка укачивает в такси — нет, раньше никогда не укачивало, но сегодня же особый день, отпуск! Или прямо в самолете у ребенка начнется ветрянка. Или коляску поломают при перевозке. Или… Да нет, конечно же это огромная радость. Чтобы она омрачалась чуть-чуть поменьше, запаситесь всевозможными сюрпризами и секретами!
До года:
Конечно, главное занятие в дороге в этом возрасте это еда, сон и игра в «ку-ку» с симпатичной стюардессой, но даже тут можно подстраховаться.
Игрушечные стаканчики, которые можно вставлять друг в друга (входит и выходит, ага!)
Прищепки. Да, обычные, из хозяйственного магазина.
Новая погремушка или маракасы
Заводная игрушка
Книжка с тактильными вставками
Фонарик
Старый кошелек с ненужными дисконтными картами
Упаковка салфеток (которые можно безнаказанно вытаскивать)
От года до двух
Карандаши (для этого возраста лучше всего крупные восковые)
Масса для лепки (она высыхает и превращается в крошки, в отличие от пластилина)
Матрешка
Деревянный пазл из 3-4 деталей
Магнитный планшет для рисования
Игрушка пружина радуга, как в нашем детстве (пригодится и для детей постарше)
Пальчиковые куклы
Объемная шнуровка (большой предмет с дырками и шнурок)
Книжки-малышки с интерактивным элементом
«Зефирные» наклейки
От двух до трех
Книжка небольшого формата
Пазлы
Наклейки
Магнитные пазлы
Штампы
Шариковый пластилин
Старше трех
Наклейки, но уже более сложные — например, альбомы с заданиями
Книжки с заданиями — творческими, логическими, математическими
Блокнот для путевых заметок (карта маршрута)
Лабиринт с шариком
Настольные игры (домино, фруктовый сад, добль)
Набор для ролевых игр (доктор, парикхмахер,
Головоломки
Ну и независимо от возраста могут пригодиться:
Воздушные шарики
Водные раскраски
Альбомы для раскрашивания и рисования
Новые машинки, самолетики, куколки, фигурки зверей
Конечно, можно использовать последнее спасение мамы — мультфильмы. Чтобы не мешать соседям и не усложнять себе жизнь детскими наушниками, выбирайте мультфильмы, которые хорошо понятны и без звука — например, чешский сериал про Кротика или советский про многодетную мать-обезьянку.
Ну и еда — даже если вас хорошо накормит авиакомпания, возьмите что-то, чем можно занять ручки и рот. Лучше всего идет то, что тяжело размазать и при этом можно долго жевать. Маленькие сушки, крекеры, попкорн, орешки, фруктовые и овощные чипсы хорошо дополняются яблоками, нектаринами, морковкой, пюре в мягкой упаковке.