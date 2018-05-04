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8-летние дочери Сары Джессики Паркер впервые вышли в свет и готовы затмить звездную маму
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8-летние дочери Сары Джессики Паркер впервые вышли в свет и готовы затмить звездную маму 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мероприятие такого масштаба стало для Марион и Табиты первым, и они с честью выдержали испытание: надели платья с цветочным принтом в лучших традициях своей мамы и маленькие одинаковые сумочки. Девочки не стеснялись вспышек камер и профессионально позировали фотографам. Похоже, в доме Сары Джессики Паркер подрастают две маленькие конкурентки.
Близнецы — дочери Паркер от актера Мэтью Бродерика, за которым она замужем уже 21 год. Различающаяся внешность Марион и Табиты давно никого не смущает: девочки были выношены в 2002 году суррогатной матерью и взяли от своих родителей разные, но замечательные наборы генов. Пара также воспитывает 15-летнего сына Джеймса Уилки.
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Фото:Instagram, East News
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