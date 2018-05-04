Сонный паралич: страшная вешь, которая может произойти ночью

Все начинается внезапно. Представьте, вы проснулись посреди ночи и не можете шевельнуть даже пальцем. Вокруг темнота, рядом кто-то есть, но вы не можете даже закричать. Это пугающее явление называется «сонный паралич». По статистике, он происходит у 40 процентов людей. В прошлом такие состояния приписывали действиям потусторонних сил и совсем неудивительно, ведь ощущения во время сонного паралича сложно воссоздать и передать словами. Проснуться полностью обездвиженным — очень страшно, но абсолютно безопасно для здоровья. Сонный паралич это пугающее ощущение отсутствия контроля над телом, которое возникает или сразу после пробуждения или перед погружением в сон. В этом состоянии невозможно шевелиться и даже говорить, при этом может возникать чувство присутствия посторонних сущностей в вашей комнате. Проще говоря, паралич сна является одним из самых ужасающих переживаний, которые мы можем получить в жизни. Считается, что от 20% до 60% людей переживали сонный паралич. Проводились исследования, согласно которым 21% людей, по крайней мере, один раз испытывали его, однако лишь 4 процента — пять раз и чаще. Ученые занялись исследованием причин сонного паралича совсем недавно. Специальная наука — сомнология — объясняет их нарушением баланса между работой мозга и мышцами тела. В фазе глубокого сна тонус мышц очень низок. Именно поэтому, если в фазу глубокого сна вдруг происходит внезапное пробуждение, мышцы просто не поспевают за своим повелителем и пару минут пребывают в состоянии неспособности что-либо совершить. Как раз в такие моменты можно почувствовать себя полностью парализованным. Биологический смысл паралича состоит в препятствовании резким движениям, для того чтобы спящий не просыпался от собственных движений. Состояние сонного паралича сопровождается ощущением полной неподвижности. Это дополняется состоянием панического ужаса, удушья и присутствия постороннего в комнате. Факторами, которые увеличивают вероятность сонного паралича, считают депривацию сна, стресс и нарушение режима сна.

Как бороться?

Не борись. Не стоит пытаться изо всех сил пошевелиться, если тело полностью обездвижено. Это может только усилить ощущение давления на все тело и стать причиной множества негативных эмоций. Расслабься. Вместо панических попыток что-либо предпринять, стоит просто расслабиться и ждать, что будет дальше. Дальше ты либо заснешь, либо окончательно проснешься и ужас покажется не более чем ночным видением. Стоит почитать эту статью перед сном, и если паралич вдруг прихватит, следует немедленно вспомнить, что тут работает физиология и ничего страшного не происходит. Сосредоточься на ступнях ног. Пальцы ног — самая отдаленная от мозга часть тела. Если изо всех сил постараться пошевелить ими, то нервая система быстро придет в тонус и заодно разбудит весь остальной организм. Сожми руки в кулак. Здесь работает та же схема, что и с пальцами ног. Сигнал сжать пальцы в кулак пройдет по всему телу, приведя мыщцы в тонус, тем самым избавив от ощущения полной парализованности.