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Лечился от наркозависимости: ужасающая версия гибели звезды «Последнего героя»
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Лечился от наркозависимости: ужасающая версия гибели звезды «Последнего героя» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Новость о загадочной смерти участника популярного телешоу «Последний герой» Сергея Сакина потрясла страну. Из рассказов друзей и близких мужчины удалось собрать целостную картину событий, которые могли привести Сергея к такому трагическому исходу.
40-летний Сергей Сакин долгое время лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Последние два года он жил на подворье Никитского монастыря и занимался реставрацией храма, параллельно перебиваясь подработками в интернет-журнале.
В прошлом году Сергей переехал в деревню под Мышкином к своему старому другу Александру Смирнову. Живущая в строгой вере семья приняла проблемного мужчину как родного, пишет "Московский комсомолец".
Время от времени Сакин возвращался в столицу навестить родителей и детей. Осенью он приезжал каждый месяц и даже радовал близких шикарными гостинцами. Но все было хорошо лишь на первый взгляд. По словам знакомых, Москва сильно портила Сергея. В каждый свой приезд он срывался.
В ноябре 2017 года журналист пригласил своего старого друга, с которым лечился от наркозависимости, пожить вместе с ним в городе Мышкин. В распоряжении мужчин оказался целый дом, где они должны были обустроить быт, но вместо этого закадычные друзья принялись за старое.
После очередной выходки Сергея было решено отправить его в Москву, где тот приведет себя в порядок и вернется обратно. Однако его родители так и не дождались сына в столице.
Очевидцы сообщили, что видели похожего на Сергея мужчину, который покупал спиртное в универмаге в Мышкине в этот же день. После этого Сакина видели уже в Переславле-Залесском, также в очереди за алкоголем.
Пропавшего журналиста долго искали друзья и волонтеры, но его местонахождение установить не удавалось. Все они обвиняли правоохранителей в бездействии, но те лишь разводили руками.
Существуют две основные версии случившегося. Писатель мог обмануть друзей и отправиться в Переславль-Залесский, либо все-таки двинуться в сторону столицы. Знакомые Сакина рассказывали о его непростом темпераменте. По этой причине следователи не исключают вариант того, что Сергей мог спровоцировать конфликт на трассе, который и привел к летальному исходу.
Напомним, 4 мая труп пропавшего писателя-шоумена Сергея Сакина нашли в окрестностях Мышкина. Друзья пропавшего участника программы «Последний герой» подтвердили информацию о его смерти.
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