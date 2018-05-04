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Ольга Кабо вывела в свет маленького сына
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Ольга Кабо вывела в свет маленького сына 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Две давние подруги Ольга Кабо и Алиса Признякова на днях нашли повод для встречи в узком семейном кругу. Им стал юбилей сына Алисы Призняковой («Одиссея сыщика Гурова», «Верни меня» и др). Даниэлю исполнилось десять лет. По такому поводу актрисы вместе со своими детьми и друзьями именинника отправились в аквапарк, где ребятишки поучаствовали в интересных спортивных квестах, а юбиляр даже получил медаль. Также аниматоры продемонстрировали детям интересные химические опыты, которые вызвали восторг у всей компании. Ну а затем гости, среди которых также были родственники Призняковой, перебрались в ресторан, где и продолжилось гуляния.
Ольга Кабо и Алиса Признякова весело проводили время, вспоминали годы начала карьеры и обсуждали последние новости — тем более что довольно давно не виделись. Ну а в разгар дня рождения на столе появился огромный праздничный торт. В итоге на помощь имениннику в вопросе задувания свечей пришел маленький сын Ольги Кабо Витя. Хотя мальчику всего шесть лет, он со своей задачей справился хорошо. И конечно, звездные гости ресторана попробовали по кусочку, не взирая ни на какие диеты. Как признались по секрету актрисы WomanHit.ru, торт был низкокалорийным, но при этом очень вкусным.
Что касается именинника, то он был в востороге не только от всего происходящего, но и от подарков. Традиционно гости подарили много игрушек и книг, которые мальчик так любит читать. Известно, что сын Призняковой учится в элитной математической школе, откуда выпускались будущие ведущие математики страны. Также он играет на рояле. Как считает звездная мама, игра на музыкальном инструменте позволяет развивать оба полушария мозга, что также хорошо для поддержания математических способностей.
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