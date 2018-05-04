Когда на Руси не ели телятину

Много веков подряд на Руси существовал запрет на употребление в пищу телятины. Он был даже жестче, чем запрет у евреев употреблять свинину. Откушав молодой говядины, русский человек рисковал попрощаться с жизнью.

Вот что писал француз Маржерет, побывавший в России вначале XVII века: «Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины, потому что это противоречит их религии».

Нарушение запрета очень жестоко каралось властями. Шведский дипломат Петрей, бывший послом в Русском царстве в начале того же XVII столетия, пересказывал такую историю: «… Когда великий князь строил с башнями и раскатами город Орел, лежавший на литовской границе, он до того изморил голодом рабочих и крестьян, что они принуждены были убить самого жирного между ними и так спаслись от голода. Другие же, которые не могли есть человеческого мяса, принуждены были с голода заколоть теленка. Узнав о том, великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от наказания. Это потому, что москвитяне питают отвращение к телятине и есть ее для них гораздо грешнее, нежели человечье мясо…».

Курляндский путешественник и авантюрист, служивший в России во второй половине XVII века, Яков Рейтенфельс в своем «Сказание о Московии» рассказывал предание о том, как Иван Грозный приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде, за то, что они, вынужденные голодом, купили и зарезали теленка.

Остается историческим фактом, что в 1606 году боярам удалось натравить на Лжедмитрия I толпу, побудив ее ворваться в Кремль только сообщением, что царь не настоящий, ибо ест телятину. Вот что писал немец Конрад Буссов, бывший очевидцем тех событий: «В субботу 10 мая, на третий день свадьбы, царь приказал приготовить в кухне все по-польски и среди других кушаний — вареную и жареную телятину. Когда русские повара увидели это и рассказали всем, в царе стали сильно сомневаться, и русские стали говорить, что он, верно, поляк, а не московит, ибо телятина считается у них нечистой и ее не едят».

До сих пор до конца непонятно, почему русская церковная традиция запрещала есть телятину. Есть версии, что первоначально он был вызван заботой крестьянина о сохранении молодняка, — в убое теленка с целью полакомиться его нежным мясом он видел непростительное расточительство. Затем этот обычай стал традицией и принял характер мистического запрета.

Другая гипотеза говорит, что запрет на телятину связан с запретом на молозиво — теленок, питается молоком после рождения, а молоко отелившейся коровы содержит молозиво. Вероятно, это кок-то связано с ветхозаветным запретом употреблять в пищу мясо и молоко, сваренные вместе.

Только в конце XVIII века телятина стала блюдом пиршественных столов знати, а позже появилась и на столах более скромных.