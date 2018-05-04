Подмосковье стало одним из лидеров в России по производству тепличных овощей

Московская область вышла в лидеры по производству тепличных овощей среди субъектов России, заняв вторую строчку, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Подмосковье вышло на второе почетное место в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах среди субъектов Российской Федерации. Мы идем сразу за Краснодарским краем. Валовой сбор тепличных овощных культур у нас составил около 18 тысячи тонн», — сказал Разин.

По его словам, за последние три года область резко шагнула вперед и вошла в число лидеров по производству овощей открытого и защищенного грунта во всех категориях хозяйств.

Министр отметил, что в прошлом году регион занимал среди субъектов России девятое место. Самообеспеченность тепличными овощами в 2017 году составляла 58,5%.

«В этом году реализация новых инвестиционных проектов позволит довести производство овощей защищенного грунта до 60 тысяч тонн и полностью обеспечить жителей Подмосковья свежей витаминной продукцией», — подчеркнул Разин.

Он добавил, что лидерами по производству овощей защищенного грунта в Подмосковье являются городские округа Кашира и Луховицы, а также Одинцовский район.