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Подмосковье стало одним из лидеров в России по производству тепличных овощей
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Подмосковье стало одним из лидеров в России по производству тепличных овощей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московская область вышла в лидеры по производству тепличных овощей среди субъектов России, заняв вторую строчку, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Подмосковье вышло на второе почетное место в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах среди субъектов Российской Федерации. Мы идем сразу за Краснодарским краем. Валовой сбор тепличных овощных культур у нас составил около 18 тысячи тонн», — сказал Разин.
По его словам, за последние три года область резко шагнула вперед и вошла в число лидеров по производству овощей открытого и защищенного грунта во всех категориях хозяйств.
Министр отметил, что в прошлом году регион занимал среди субъектов России девятое место. Самообеспеченность тепличными овощами в 2017 году составляла 58,5%.
«В этом году реализация новых инвестиционных проектов позволит довести производство овощей защищенного грунта до 60 тысяч тонн и полностью обеспечить жителей Подмосковья свежей витаминной продукцией», — подчеркнул Разин.
Он добавил, что лидерами по производству овощей защищенного грунта в Подмосковье являются городские округа Кашира и Луховицы, а также Одинцовский район.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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