Что должно быть на каждом участке: 5 основных правил планирования сада

Вы построили дом. Навели порядок на территории. Пора задуматься о саде. Но прежде чем его планировать, определитесь с функциональностью сада: будет ли это место для спокойного, созерцательного отдыха, или он нужен вам как источник плодов и ягод для всей семьи. «Плясать» начинайте именно от этого.

Ландшафтные дизайнеры подразделяют планирование сада на два основных стиля: геометрический и естественный. Геометрический предполагает посадки в определённом порядке. Естественный — так, как они растут в природной среде.

Второй тип больше подходит для сада, который должен, на ваш взгляд, выглядеть как хаотичные заросли. Смешение этих стилей порой даёт восхитительный результат.

1. Спланируйте сад по картинкам

Чтобы иметь более или менее ясное представление о том, каким будет ваш сад, поработайте над ландшафтной папкой.

Её можно создать в электронном виде и набросать туда картинки с плодовыми деревьями, цветущими кустарниками, красивыми дорожками, которые вам понравились, а потом выбрать именно то, что вы хотите. Составьте план сада и дачного участка.

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2. Кустарники всегда нужны

Независимо от того, какой тип сада у вас будет, посадите по периметру кустарниковые, примерно в метре от забора. Зрительно они будут сглаживать прямые линии дома и обеспечат плавный переход от придомовой территории непосредственно к саду.

3. Сажайте с юга на север

Любой сад предполагает растения разной высоты. Планируйте их высадку с юга на север: на юге — самые низкие, далее всё выше. Самые высокие — на северной стороне.

Например, если у вас ягодно-фруктовый сад, начинаете с клубники или крыжовника, заканчиваете яблоней и грушей. Посередине могут расти вишня, слива.

Наше мнение:

— Для планировки фруктового сада следует учесть ещё несколько особенностей. 1. Если вы сажаете его вместо прежнего, то соблюдайте севооборот. На месте старой яблони новая будет расти очень плохо.

2. Обращайте особое внимание на соседство насаждений: растения могут быть несовместимы. В таком случае оба будут чахнуть, вместо того чтобы радовать вас своей красотой.

3. Тщательно продумайте место посадки каждого кустарника и дерева. Сад закладывается один раз на многие годы.

При посадке учитывайте скорость и объём разрастания насаждений. Вырывать из земли уже плодоносящее растение, чтобы проредить посадки, это как резать по живому.

4. Обратите недостатки в преимущества

Обратите особенности участка в свою пользу. К примеру, если на нём грунтовые воды расположены очень близко, есть смысл отдать предпочтение кустарникам. Многие кустарниковые цветут очень долго и красиво и вполне могут заменить вам цветник.

Наше мнение:

— Естественные неровности территории вашего будущего сада — это его преимущества. Особенно если вы предпочитаете ландшафтный стиль оформления. Впадину превратите в водоём — пруд или мини-бассейн для малышни, дно которого можно оформить как мозаику из разных плиток. Склон оформите в виде террасы или сада из камней. Ваш сад станет эксклюзивным.

5. Не отпугивайте союзников

Не отпугивайте от сада птиц и полезных насекомых — они помогут вам бороться с садовыми вредителями без применения ядовитых химикатов. К тому же в таком саду вы будете чувствовать полное слияние с природой.

Завершающим аккордом оформления вашего сада станут садовые скульптуры, декоративные контейнеры, фонарики. Возможно, беседка, увитая плющом, фонтан.

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