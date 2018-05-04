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Более 20 человек сдали кровь в районе Аэропорт 2 мая
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Более 20 человек сдали кровь в районе Аэропорт 2 мая 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В среду, 2 мая, 21 доброволец пришел в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Новом Зыковском проезде, чтобы сдать кровь. Об этом рассказала ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.
− На праздниках кровь и ее компоненты были особенно нужны нашим пациентам. Сложность заключается в том, что донору за несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать строгую диету, что в праздники особенно проблематично, — пояснила Ахремцова.
Напомним, что следующая донорская акция состоится в центре 26 мая.
НМИЦ гематологии находится по адресу Новый Зыковский проезд, 4а. (мю)
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