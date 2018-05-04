Более 20 человек сдали кровь в районе Аэропорт 2 мая

В среду, 2 мая, 21 доброволец пришел в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Новом Зыковском проезде, чтобы сдать кровь. Об этом рассказала ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.

− На праздниках кровь и ее компоненты были особенно нужны нашим пациентам. Сложность заключается в том, что донору за несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать строгую диету, что в праздники особенно проблематично, — пояснила Ахремцова.

Напомним, что следующая донорская акция состоится в центре 26 мая.

НМИЦ гематологии находится по адресу Новый Зыковский проезд, 4а. (мю)