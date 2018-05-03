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Пикачу — не мышь. Но кто тогда?
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Пикачу — не мышь. Но кто тогда? 

Игромания.ру 23 часа назад
Фото: Игромания.ру
Дизайнер Ацуко Нисида, в интервью Yomiuri призналась, что при создании Пикачу для Pokemon Red и Green она вдохновлялась не мышами, как до этого считалось, а белками. Нисида работала в студии Game Freak, которая ответственна за разработку серии игр Pokemon по сей день.
В то время мне очень нравились белки. Поэтому, я хотела, чтобы у моего персонажа были пухлые щёки. А ещё у белок милые хвосты. И я решила, что у персонажа он тоже должен быть. А поскольку его стихия — молнии, я сделала его хвост в виде молнии.
Ацуко Нисида, дизайнер
Сходства определённо есть
Художница отметила, что раньше хотела завести белку, потому что они очень забавно двигаются.
У меня тогда не было белки, но я очень её хотела. Не то что бы в Японии в то время белки были особы популярны. Просто я люблю животных, у меня дома жили хорёк и черепаха. А белку я хотела потому, что они забавно и мило двигаются.
Ацуко Нисида, дизайнер
Когда персонажа назвали Пикачу, авторы игры решили, что он будет «мышью». А дизайнер Сатоси Тадзири вовсе называл его «электрическим грызуном». На протяжении всего существования серии его внешность неоднократно менялась.
Женский форум  Ещё 2 источника 
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