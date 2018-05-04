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Самые «популярные» ошибки, которые казанцы допускали в «Тотальном диктанте»
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Самые «популярные» ошибки, которые казанцы допускали в «Тотальном диктанте» 

Казанский Портал 46 минут назад
В этом году казанцы писали «Тотальный диктант» хорошо и отлично, но ошибки все-таки были. Чаще всего казанцы ошибались в пунктуации — в постановке двоеточия и тире. Орфография не отстает. Самыми «популярными» ошибками поделилась Ирина Александровская, член Общественной палаты РТ. Это:
П…л…садник
Чере…чур  Времени было в_обрез
В этом году участники диктанта по всему миру писали отрывки из книги Гузель Яхиной «Дети мои» — «Утро», «День» и «Вечер». Именно несколько отрывков, а не один. Это было сделано для того, чтобы избежать подтасовок. Мир поделен на три часовые зоны, для каждой предназначен свой отрывок. Списать невозможно еще и потому, что книгу «Дети мои» пока никто не видел: она вышла позже.
Правильные ответы:
Палисадник
Некоторые участники считали, что слово произошло от «поле» или «поля», поэтому писали «полесадник» и «полясадник».
Чересчур
Некоторые участники писали это слово раздельно или с буквой «з» — «черезчур».
Времени в обрез
В диктанте встретилось выражение «времени было в обрез». Участники писали «времени было — отрез».
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