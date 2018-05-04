Самые «популярные» ошибки, которые казанцы допускали в «Тотальном диктанте»

В этом году казанцы писали «Тотальный диктант» хорошо и отлично, но ошибки все-таки были. Чаще всего казанцы ошибались в пунктуации — в постановке двоеточия и тире. Орфография не отстает. Самыми «популярными» ошибками поделилась Ирина Александровская , член Общественной палаты РТ. Это:

П…л…садник

Чере…чур Времени было в_обрез

В этом году участники диктанта по всему миру писали отрывки из книги Гузель Яхиной «Дети мои» — «Утро», «День» и «Вечер». Именно несколько отрывков, а не один. Это было сделано для того, чтобы избежать подтасовок. Мир поделен на три часовые зоны, для каждой предназначен свой отрывок. Списать невозможно еще и потому, что книгу «Дети мои» пока никто не видел: она вышла позже.

Правильные ответы:

Палисадник

Некоторые участники считали, что слово произошло от «поле» или «поля», поэтому писали «полесадник» и «полясадник».

Чересчур

Некоторые участники писали это слово раздельно или с буквой «з» — «черезчур».

Времени в обрез

В диктанте встретилось выражение «времени было в обрез». Участники писали «времени было — отрез».

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