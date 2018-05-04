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Для чего нужен кадык на самом деле
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Для чего нужен кадык на самом деле 

Русская семерка 46 минут назад
Фото: Русская семерка
Кадыком называют выступающий только у мужчин хрящ, расположенный в передней части щитовидной железы. Согласно широко известному поверью, кадык образовался у Адама, когда он откусил кусочек плода с Дерева познания добра и зла. Кусок рокового яблока застрял у соблазненного в горле, в результате чего на его передней части и образовался такой заметный выступ.
Анатомические особенности
На самом деле, этот хрящ есть и у женщин. Просто у дам он расположен под более тупым углом, чем у джентльменов, поэтому и не заметен. У юношей в пубертатный период начинается активная выработка тестостерона. Этот гормон влияет на формирование особой формы скелета, развитой мускулатуры и повышенной «волосатости» сильной половины человечества.
Влияет тестостерон и на формирование кадыка. У маленьких мальчиков щитовидный хрящ не заметен, как и у девочек. По мере взросления меняется форма его верхней части, из-за чего и появляется кадык. Во время этого процесса у юношей происходит та самая ломка голоса, которая доставляет им столько неудобств. Всеми этими процессами управляет тестостерон.
Для чего же он нужен
Главная функция кадыка — перекрывание дыхательного горла, когда человек ест. Хрящ защищает таким образом человека от удушья во время приема пищи. Этот процесс можно заметить во время глотания: кадык поднимается, когда человек сглатывает кусочек пищи или порцию жидкости, а затем опускается, освобождая дыхательное горло для вдоха. У женщин все работает так же, как и у мужчин.
Вспомогательная функция кадыка — участие в образовании звуков. Поскольку хрящ связан с гортанью, он влияет на образование высоких и низких звуков в процессе речи. Чем выше издаваемый связками звук, тем выше поднимается и кадык, слегка зажимая просвет гортани. Чем ниже кадык, тем ниже звук. Таким образом, вторая функция этого органа — голосообразовательная. Изогнутый благодаря тестостерону под острым углом хрящ формирует низкий голос, которым и славятся мужчины.
Интересно, что во время серии операций по смене пола на женский у мужчины кадык удаляют. Благодаря этому у новоявленной женщины образуется более высокий голос, который воспринимается окружающими как женский. Исходя из этого, вполне уверенно можно сказать, что кадык — это непременный атрибут мужественности, явственно указывающий на половую принадлежность индивидуума. Чем больше у мужчины в организме тестостерона, тем заметнее выступает и его кадык.
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