Бигмак у тебя дома: в Facebook есть группа, где учат готовить блюда из «Макдоналдса» в домашних условиях

31-летний Джоэль Корнелл (Joel Cornell), визуальный художник из Мельбурна, Австралия, сколько себя помнит, всегда был большим поклонником McDonald’s. И в какой-то момент, очевидно, решил, что надоело ему выходить за любимыми бигмаками на улицу, потому что можно сделать бургер у себя дома.

А в феврале 2018 года парень решил поделиться домашними секретами с миром и создал в Facebook закрытую группу Homemade McDonald’s («Домашний «Макдоналдс»»), где выкладывает рецепты любимых блюд из McDonald’s и всячески призывает подписчиков делать то же. На данный момент в группе почти три тысячи человек.

Источник: BuzzFeed

Джоэль Корнелл, большой любитель бигмаков. Он создал группу в Facebook как шутку, однако за несколько месяцев она выросла до двух тысяч подписчиков, которые стали делиться своими попытками создать фирменные блюда популярной сети фастфуда. Недавно Джоэль создал аккаунт и в Instagram.

Несмотря на несерьезное начало, у закрытой группы строгие правила.

Участники группы обязаны перечислять все ингредиенты, которые они используют, и предоставить фото получившегося блюда, причем надкусанного (чтобы доказать подлинность, наверное).

Другие поклонники фастфуда при этом должны оценивать получившиеся блюда по внешнему виду, который, честно говоря, далеко не всегда бывает аппетитным.

По словам Корнелла, сейчас решается вопрос, допускать ли веганов и вегетарианцев в святая святых и позволять ли им заменять ингредиенты.

Участники группы стараются создать блюда, которые не только по вкусу напоминают McDonald's, но и выглядят похоже.

Сам Джоэль никак не ожидал настолько положительной реакции и особенно популярности. «Почему-то люди считают, что группа просто „волшебная" и это как раз то, чего им не хватало в жизни».