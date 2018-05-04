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Бигмак у тебя дома: в Facebook есть группа, где учат готовить блюда из «Макдоналдса» в домашних условиях
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Бигмак у тебя дома: в Facebook есть группа, где учат готовить блюда из «Макдоналдса» в домашних условиях 

Bigpicture.ru 42 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
31-летний Джоэль Корнелл (Joel Cornell), визуальный художник из Мельбурна, Австралия, сколько себя помнит, всегда был большим поклонником McDonald’s. И в какой-то момент, очевидно, решил, что надоело ему выходить за любимыми бигмаками на улицу, потому что можно сделать бургер у себя дома.
А в феврале 2018 года парень решил поделиться домашними секретами с миром и создал в Facebook закрытую группу Homemade McDonald’s («Домашний «Макдоналдс»»), где выкладывает рецепты любимых блюд из McDonald’s и всячески призывает подписчиков делать то же. На данный момент в группе почти три тысячи человек.
Источник: BuzzFeed
A post shared by Tito Francona (@artist.the.real) on  Jul 16, 2017 at 6:25am PDT  Джоэль Корнелл, большой любитель бигмаков. Он создал группу в Facebook как шутку, однако за несколько месяцев она выросла до двух тысяч подписчиков, которые стали делиться своими попытками создать фирменные блюда популярной сети фастфуда. Недавно Джоэль создал аккаунт и в Instagram.
A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  May 3, 2018 at 2:04am PDT  Несмотря на несерьезное начало, у закрытой группы строгие правила.
A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  Mar 20, 2018 at 7:17am PDT  Участники группы обязаны перечислять все ингредиенты, которые они используют, и предоставить фото получившегося блюда, причем надкусанного (чтобы доказать подлинность, наверное).
A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  Mar 10, 2018 at 11:43pm PST  A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  Mar 11, 2018 at 3:44am PDT  Другие поклонники фастфуда при этом должны оценивать получившиеся блюда по внешнему виду, который, честно говоря, далеко не всегда бывает аппетитным.
A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  Mar 2, 2018 at 5:01pm PST  По словам Корнелла, сейчас решается вопрос, допускать ли веганов и вегетарианцев в святая святых и позволять ли им заменять ингредиенты.
A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  Feb 26, 2018 at 8:25pm PST  Участники группы стараются создать блюда, которые не только по вкусу напоминают McDonald’s, но и выглядят похоже.
A post shared by Homemade McDonald’s™️ (@homemade_mcdonalds) on  Mar 30, 2018 at 11:36pm PDT  Сам Джоэль никак не ожидал настолько положительной реакции и особенно популярности. «Почему-то люди считают, что группа просто „волшебная“ и это как раз то, чего им не хватало в жизни».
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