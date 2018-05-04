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Весна в пермском зоопарке: беби-бум, новые питомцы и операция льву
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Весна в пермском зоопарке: беби-бум, новые питомцы и операция льву 

АиФ Пермь 31 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
Весной в жизни животных пермского зоопарка всегда много нового и интересного. У кого-то появляются малыши, кто-то после холодной зимы выходит из зимних вольеров на теплое солнышко. В зоопарк приезжают новые животные, случаются и неприятности.
О весенних хлопотах и новостях пермского зоопарка корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказала учёный секретарь зоопарка Елена Бурдина.
Переезды и новоселья
«В ближайшие месяцы у наших альпак Эдмунда и Эсмеральды появится новая подруга, — рассказывает Елена Бурдина. — Это девочка, она родилась в середине декабря в Нижнем Новгороде. Когда самочке исполнится восемь месяцев, мы ждём её в Перми».
Зато поголовье таров в зоопарке уменьшилось и причина здесь уважтельная: в стаде подрос молодой самец. А действующий лидер Сиверт не готов был делиться с ним своими самками, поэтому молодого самца Свена и самку Тару 13 апреля отправили в Краснодарский край.
Не так давно получили свои клички новосёлы нашего зоопарка: пара белоплечих орланов. Их имена выбирали голосованием. В итоге самочку назвали Амгунь (чаще работники зоопарка кличут её между собой Гуня), а самца — Амуром. Они прибыли в Пермь из московского зоопитомника и живут в одном вольере. О том, сложится ли из них пара, пока говорить рано. Половозрелости птицы достигнут к 5-6 годам.
Весенние забавы
А вот у барсов в ближайшем будущем ожидается пополнение. Барсята, появившиеся на свет два года назад, уже подросли, их отсадили в отдельный вольер. А Весляна и Снежек ждут появления на свет новых малышей.
Зимой кабаниха Машка носа из своего домика не показывала, а как только начало выглядывать солнышко, она выходит на улицу и ложится греть бока. Так же ведут себя и бурые медведи.
Исполнилась мечта и белых мишек, которые после зимы мечтали о водных процедурах. Их бассейн заполнили водой, и сейчас мишки беззаботно купаются.
Больше времени стали проводить на улице и рыси. Даже старенькая Пятнашка, которая отпраздновала четверть века, сворачивается клубочком на крыше своего домика и греется на весеннем солнце.
У зайцев вовсю идёт линька. Белая шубка меняется на серую. А живущие с ними по соседству птицы к обеду так распеваются, что заслушаться можно.
Успевай считать детёнышей
У большинства животных весна — это время появления потомства. Недавно обзавелись им и зоопарковские лемуры. Но пока разглядеть новорождённого малыша у посетителей вряд ли получится. Малыш сидит на животе у мамы так, что виден лишь его болтающийся чёрный хвостик.
24 марта в зоопарке родила харза. Сотрудники поняли это по характерному писку. Когда самочка харзы ухаживает за детёнышем, её опасно беспокоить. Поэтому вольер с семейством пока прикрыт от любопытных взглядов щитом из досок. Подросшего детёныша к началу лета мама обязательно выведет «в свет».
Пару недель назад появилось потомство и у капибар. У самочки Зденки родилось трое малышей: два самца и самочка. Пока мама ухаживает за новорождёнными, семейство решили закрыть от взглядов посетителей. Кстати, у второй самки, Петры, тоже в скором времени ожидается пополнение.
26 апреля чёрная овечка Ночка стала мамой очаровательной девочки, которую сотрудники окрестили Луной. Вторая овечка Нюша родила сына в праздничный день — 1 мая. Малыша так и назвали — Май.
Однако не обошлась весна в зоопарке и без ЧП. Пару месяцев назад лев Леро сгрыз резиновую автомобильную покрышку, которая предназначалась для игр, и попал на операционный стол. После хирургического вмешательства лев проходил реабилитацию в тёплом вольере.
Лев Риччи, с которым Леро вместе вырос, на два месяца оставался в вольере один. В зоопарке очень переживали, как пройдёт встреча зверей после вынужденной разлуки. Животные могли начать выяснять, кто из них главный. Но к счастью, встреча прошла спокойно. Леро и Ричард друг друга сразу признали и в первую же ночь спали вместе в одном домике. Только на время кормления их приходится разделять, иначе возникают драки.
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