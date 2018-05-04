Трагедии пластической хирургии: Почему красота требует жертв?

За последние десять лет, количество пластических операций в России значительно выросло, но вместе с этим ростом происходит увеличение смертей во время пластических операций. Буквально за два месяца только в Москве погибло четыре девушки: 23 марта после операции по блефаропластике умерла 48-летняя жительница Подмосковья. 15 апреля в частной московской клинике во время пластической операции по коррекции груди скончалась 32-летняя москвичка Екатерина Киселёва . 16 апреля после маммопластики в Московской клинике умерла 41-летняя гражданка Канады. А 25 апреля в НИИ им. Н. Склифосовского умерла 29-летняя женщина из Кабардино-Балкарии, куда ее доставили на лечение после пластической операции.

— Какова практика судебных дел против пластических хирургов или клиник в случае неудачной/ некачественной операции?

— Смерть пациента: какую ответственность несут врачи и клиника?

— В чём причины участившихся летальных исходов от пластических операций?

— Как не попасть под нож неквалифицированных врачей?

Участники пресс-конференции: — Мама Екатерины Киселёвой, девушки погибшей после пластической операции (хирург Г. Перекрёстов) Евгения Кудакова; — Пластический, челюстно-лицевой хирург, к.м.н Андрей Ковынцев; — Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов ; — Почётный адвокат России, Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар ; Приглашены: — Пациентка, пострадавшая от пластической операции (хирург Г. Перекрёстов) Екатерина Уткина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 13:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.