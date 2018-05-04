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Участник «Дома-2» экстренно прооперирован
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Участник «Дома-2» экстренно прооперирован 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Участнику «Дома-2» Алексею Куприну стало плохо прямо на съемках. Мужчине вызвали Скорую помощь, прибывшие на место врачи диагностировали гнойный аппендицит, который в любой момент мог лопнуть. Куприна срочно доставили в одну из столичных больниц, где экстренно прооперировали. Состояние Куприна на данный момент остается стабильным, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Жизнь очень непредсказуема… не известно что нас ждет завтра … и что может случиться…", — коротко прокомментировал ситуацию Куприн. Многочисленные подписчики пожелали Алексею сил и скорейшего выздоровления.
Возлюбленная молодого человека также высказалась о ситуации. Она рассказала, что сделает все возможное, чтобы Алексей как можно скорее восстановился и вернулся к прежней жизни.
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"Я привожу Леше еду, которую ему можно, и состояние его постепенно улучшается. Так что в скором времени он вернется на Поляну, где буду за ним внимательно следить и ухаживать, потому что теперь у него жесткая диета и постельный режим", — рассказала Майя Dom2Life.ru.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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